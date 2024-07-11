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Стратегия Европейского союза и Организации Североатлантического договора (НАТО) не принесла результатов в урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяр, передает ТАСС на основе репортажа CNN.
По его словам, Украина будет уничтожена, если конфликт не будет завершен.
Политик добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не добьются успеха на поле боя.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан осудил усиление роли Североатлантического альянса в конфликте на Украине как «опасное и безответственное». По его мнению, НАТО «очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией».
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«Вы видите риск эскалации. Вы видите жестокость на поле боя. И я думаю, что ситуация будет ухудшаться», – отметил он.
Политик добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не добьются успеха на поле боя.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан осудил усиление роли Североатлантического альянса в конфликте на Украине как «опасное и безответственное». По его мнению, НАТО «очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией».
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Александр Климов