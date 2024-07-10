Сийярто назвал возможные сроки проведения новой конференции по Украине

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Новая конференция по украинскому вопросу может пройти в Саудовской Аравии до конца 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.
По его словам, встреча будет успешной только в том случае, если в ней примет участие Россия.
По словам дипломата, встреча в Швейцарии не была успешной, потому что на ней не присутствовала Россия.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не видит в России угрозы для НАТО или ЕС. По его словам, российские лидеры рациональны и не будут вступать в прямую конфронтацию с Западом.
Читайте также:
Орбан: растущее участие НАТО в конфликте на Украине становится все более опасным
МИД РФ: переговоры России и Украины начнутся, когда Киев будет к этому готов
Филиппо: Дела НАТО плохи и следующего саммита может уже и не быть
«Мы (Венгрия и Турция) заняли общую позицию, что в последующий период необходима такая мирная конференция, где примут участие обе воюющие стороны, только у нее единственный шанс на способствование урегулированию», – отметил Сийярто.
По словам дипломата, встреча в Швейцарии не была успешной, потому что на ней не присутствовала Россия.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не видит в России угрозы для НАТО или ЕС. По его словам, российские лидеры рациональны и не будут вступать в прямую конфронтацию с Западом.
Читайте также:
Орбан: растущее участие НАТО в конфликте на Украине становится все более опасным
МИД РФ: переговоры России и Украины начнутся, когда Киев будет к этому готов
Филиппо: Дела НАТО плохи и следующего саммита может уже и не быть
Александр Климов