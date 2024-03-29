Польский премьер Туск заявил о пребывании Европы в предвоенной эпохе

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Впервые с 1945 года Европа находится в предвоенном периоде, а угроза войны не является простой абстракцией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Туск также рассказал о дискуссии со своим испанским коллегой Педро Санчесом на саммите Евросоюза. Премьер-министр Испании попросил европейских политиков не использовать в своих заявлениях слово «война», так как его сограждане не хотят чувствовать угрозу, и для них такие слова звучат абстрактно. Польский премьер ответил, что для Восточной Европы война больше не является абстракцией, поэтому следует не рассуждать, а действовать и готовиться к защите. Туск также считает, что Европе следует делать больше в оборонной сфере.
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Александр Бойцов