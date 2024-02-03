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Президент Польши Анджей Дуда выразил большие сомнения в существовании возможности для Украины вернуть Крым. При этом он высказал надежду, что Киев сумеет возвратить под свою власть Донецк и Луганск.
В сентябре украинский президент Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное деление Крыма. Как говорилось в пояснительной записке, целью нормативного акта является подготовка почвы для «декоммунизации полуострова». Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал этот украинский закон абсолютно безумным.
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