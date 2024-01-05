Президента Польши опубликовал странный пост про яйца

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Странный пост президента Польши Анджея Дуды на платформе X рассмешил пользователей социальной сети.
В профиле Дуды на короткое время появилась запись: «Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит «иметь яйца». Она знает!».
Кого именно касалась данная запись, пользователи соцсети так и не поняли.
Запись была оперативно удалена, но люди успели сделать скриншоты.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Прежде сообщалось, что неопознанный «воздушный объект» вошел в пространство Польши со стороны Украины. Его перемещение сопровождала система противовоздушной обороны страны, затем аппарат пропал с радаров. О произошедшем польская армия сообщила на своей странице в социальной сети Х.В настоящее время официальных объяснений со стороны Украины сделано не было.
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Кого именно касалась данная запись, пользователи соцсети так и не поняли.
«Пусть Дуда спросит про яйца у своей жены. Мы-то знаем, кто в этой семье мужик»,-написал один из комментаторов.
«Яйца в магазине опять подорожают?», - с иронией уточнил один из пользователей.Дуда не стал комментировать ситуацию. Известно, что в 1994 году он зарегистрировал брак с учительницей немецкого языка Агатой Корнхаузер.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Прежде сообщалось, что неопознанный «воздушный объект» вошел в пространство Польши со стороны Украины. Его перемещение сопровождала система противовоздушной обороны страны, затем аппарат пропал с радаров. О произошедшем польская армия сообщила на своей странице в социальной сети Х.В настоящее время официальных объяснений со стороны Украины сделано не было.
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Мария Фирсова