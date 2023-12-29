Дуда созвал экстренное совещание из-за украинского неопознанного объекта над Польшей

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Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Прежде сообщалось, что неопознанный «воздушный объект» вошел в пространство Польши со стороны Украины. Его перемещение сопровождала система противовоздушной обороны страны, затем аппарат пропал с радаров. О произошедшем польская армия сообщила на своей странице в социальной сети Х.
В настоящее время официальных объяснений со стороны Украины сделано не было.
Прежде сообщалось, что польская сторона намерена сохранить запрет на ввоз украинского продовольствия в страну. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время официальных объяснений со стороны Украины сделано не было.
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Анастасия Крестьянова