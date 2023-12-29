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Дуда созвал экстренное совещание из-за украинского неопознанного объекта над Польшей

Дуда созвал совещание с военными из-за нарушения воздушного пространства Киевом
29 декабря 2023, 13:55
Фото: iStock/delray77

Фото: iStock/delray77

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Прежде сообщалось, что неопознанный «воздушный объект» вошел в пространство Польши со стороны Украины. Его перемещение сопровождала система противовоздушной обороны страны, затем аппарат пропал с радаров. О произошедшем польская армия сообщила на своей странице в социальной сети Х.

В настоящее время официальных объяснений со стороны Украины сделано не было.


Прежде сообщалось, что польская сторона намерена сохранить запрет на ввоз украинского продовольствия в страну. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков рассказал о планах Путина на Новый год
Песков: у Путина в новогодние праздники будут рабочие мероприятия
29 декабря 2023, 13:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет ряд мероприятий на новогодних праздниках. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, приводит его слова ТАСС.
Спикер Кремля не стал раскрывать подробности мероприятий и не раскрыл детали новогоднего обращения президента.

На вопрос журналистов о том, какая будет главная тема речи российского лидера в праздничную ночь, Песков лаконично ответил «Новый год».

Прежде Владимир поделился своими планами на новогоднюю ночь. Он рассказал, что будет отмечать праздник в кругу семьи, выпьет бокал шампанского и обсудит с близкими бытовые темы. Президент добавил, что еще не приобрел подарки для своих родных, но постарается сделать им приятно.

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Эффект бумеранга от санкций против России очевиден, заявил Песков
Песков: многие иностранцы начали задумываться об эффекте бумеранга от санкций
29 декабря 2023, 13:46

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эффект бумеранга от санкций против России уже очевиден. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, многие иностранцы начали задумываться о правильности своих действий в отношении России. Песков также заверил, что действия Запада действия в плане объема воровства российских активов будут иметь серьезные последствия.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюза, нет. Нечаев добавил, что желаемого эффекта от введения санкций против нашей страны Запад не получает.

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Кадыров рассказал о новогодних «подарках» для ВСУ от чеченских бойцов
Кадыров: «Ахмат» продолжает осыпать «подарками» незваных гостей в Клещеевке
29 декабря 2023, 13:11

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы подразделения «Ахмат» уничтожают противника, пытающегося атаковать Клещеевку. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ несут значительные потери, а бойцы ВС РФ и отряд «Шустрого» спецназа «Ахмат» ведут разведку и наносят удары по местам скопления живой силы противника. Кадыров также рассказал о планах бойцов на январские праздники. По его словам, чеченские бойцы будут активно осыпать «подарками» незваных гостей.

Глава республики уточнил, что атаки будут проводиться до тех пор, пока враг не покинет зону ответственности.

«Просили же вежливо. Не слушают», — написал Рамзан Кадыров.
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Осужденный за шпионаж Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в РФ
Уилан обеспокоился, что Гершковича могут вернуть в США, а он останется в России
29 декабря 2023, 13:01

Фото: iStock/Jon Rehg

Осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан обеспокоен, что США постараются вернуть журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, а его оставят в России. Об этом сообщает WTOP.
По словам Уилана, американская администрация может оставить его в РФ уже третий раз. Сам он считает, что «на самом верху было сделано недостаточно» для его возвращения в свою страну.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США очень активно работают над возвращением из РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Напомним, Эван Гершкович был задержан в конце марта этого года в Екатеринбурге. Ему предъявляется обвинение по статье о шпионаже. Пола Уилана осудили в РФ по аналогичной статье в 2020 году.

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Врач назвала шум в ушах симптомом опасных заболеваний
ЛОР-врач Биданова: шум в ушах может быть признаком роста опухоли в голове
29 декабря 2023, 12:29

Фото: istock / Zinkevych

Постоянный шум в ушах может быть связан с проявлением опасных заболеваний. Об опасности игнорирования этого симптома предупредила врач-оториноларинголог Дарима Биданова в беседе с «Лентой.ру».

Она заявила, что при шуме в ушах в первую очередь нужно обращаться к ЛОРу. Одними из самых распространенных причин шума могут быть серные пробки или отит. Также данный симптом может возникнуть из-за работы с высокой громкостью.

«Шум в ушах может быть следствием перелома костей черепа или ранения. К патологиям уха, вызывающим шумы, относят нейросенсорную тугоухость, травмы, полученные вибрационным или звуковым воздействием свыше 120 дБ. Среди менее распространенных причин можно назвать отосклероз, вызванный разрастанием костной ткани, и неинфекционные воспаления со скоплением жидкости в ухе», — отметила Биданова.
Шум может возникать из-за стресса и депрессии за счет снижения уровня веществ, который отвечают за правильную передачу нервных импульсов. Врач также предупредила, что напоминающий пульсацию шум может быть признаком роста опухоли в мозге или же аномальной связи между веной и артерией.

Кроме того, этот симптом может проявлять у людей с сахарным диабетом, мигренью, анемией, дисфункцией щитовидной железы. Биданова подытожила, что если оториноларинголог не выявит патологий в ушной раковине, он направит к другим врачам, к примеру, кардиологу, неврологу, эндокринологуи ли челюстно-лицевому хирургу.

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#травмы
#счёт
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Посол РФ Нечаев: За посещение российского посольства в Германии могут уволить
29 декабря 2023, 12:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев рассказал, что антироссийские настроения в Германии преобладают как в политических, так и в деловых кругах. Например, из-за посещения российской дипломатической миссии человека вполне могут уволить с работы.
В разговоре с РИА Новости дипломат также отметил, что после общения с представителями российского посольства любой немец обязательно подвергнется публичной обструкции. Кроме общественного порицания, человек может испытать на себе и более ощутимые последствия контактов с гражданами России. Например, это может стать для работодателя причиной для отказа в трудоустройстве или для увольнения.

Любые, даже самые невинные попытки слегка поколебать русофобский консенсус политических и экономических элит в Германии моментально будет приравнен к пророссийской пропаганде и обслуживанию интересов Кремля, заключил посол.

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#увольнение
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Посол РФ в Германии исключил предпосылки для скорой отмены санкций Евросоюза
Посол в ФРГ Нечаев: предпосылок для скорой отмены санкций со стороны ЕС нет
29 декабря 2023, 11:40

Фото: iStock/AlexLMX

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюза, нет.
По словам дипломата, бюрократия Брюсселя отчаянно согласовывает множество санкционных пакетов и по всей видимости, не собирается прекращать. Нечаев добавил, что желаемого эффекта от введения санкций против нашей страны Европейский союз не получает.

Посол заключил, что российская экономика, несмотря на санкции, показывает уверенный рост.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

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#санкции
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#посол
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#евросоюз
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Посол России в ФРГ ожидает, что Берлин продолжит содействие Киеву
Российский посол Нечаев уверен, что Германия продолжит содействие Украине
29 декабря 2023, 10:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что Германия продолжит свое содействие Украине.
По словам посла, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.

Дипломат подчеркнул, что такая помощь со стороны Германии, безусловно, не приближает окончание конфликта, а только продолжает его. Нечаев заключил, что несмотря на это, как говорил глава российского государства Владимир Путин, все поставленные цели и задачи будут достигнуты.

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#германия
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Ракета Falcon Heavy компании Space X запущена с космопланом Космических сил США
29 декабря 2023, 09:44

Фото: istockphoto/Tom Cross

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компания Илона Маска Space X осуществили запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Она должна вывести на околоземную орбиту многоразовый беспилотный космоплан военного назначения X-37B.
Запуск ракеты состоялся 29 декабря в 04:07 по московскому времени и был осуществлён с космодрома в космическом центре Кеннеди в штате Флорида. По информации, размещённой на официальном сайте американских Космических сил, старт прошёл успешно.

Ракета-носитель Falcon Heavy — это частная тяжёлая ракета частично многоразового использования. Она разработана корпорацией SpaceX, основанной известным предпринимателем и миллиардером Илоном Маском в 2002 году. По словам эксцентричного бизнесмена, создание этой сверхтяжёлой ракеты-носителя обошлось компании примерно в 500 миллионов долларов.

Космоплан Х-37В будет доставлен на орбиту ракетой, а обратно на Землю он вернётся самостоятельно, в самолётном режиме. Первый его запуск состоялся 22 апреля 2010 года. Тогда орбитальный полёт продлился 225 дней.

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