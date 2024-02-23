Нетаньяху впервые представил министрам план послевоенного развития Газы

Президент РФ Владимир Путин тонко и мастерски поддел госсекретаря США после его слов о том, что его прадед «бежал из России в 1904 году после еврейских погромов». Российский лидер подчеркнул, что Блинкен поддержал тезис об искусственности происхождения Украины как государства.