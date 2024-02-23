Нетаньяху впервые представил министрам план послевоенного развития Газы

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые представил своему военно-политическому кабинету план послевоенного обустройства в секторе Газа. Документ был предложен всем министрам для ознакомления в качестве основы для последующих дискуссий.
Об этом в своём телеграм-канале написал советник израильского премьера Дмитрий Гендельман. Некоторые местные порталы и СМИ уже назвали этот документ «планом на послезавтра». Обозреватели отмечают, что Нетаньяху не говорит однозначного «нет» палестинскому государству. Будущее ближневосточного мира «после ХАМАС», по всей видимости, пока не определено.
Понятно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит военные действия до достижения всех своих целей, которые состоят в уничтожении военного потенциала и властной инфраструктуры ХАМАСа и «Исламского джихада», возвращении всех похищенных и предотвращении угрозы, исходящей из Сектора Газа, причём должна быть гарантия безопасности в долгосрочной перспективе.
Нетаньяху настаивает на демилитаризации и «дерадикализации» анклава, но о политическом будущем сектора Газа речи в документе не идёт. Отмечается, что будет установлен некий «южный заслон» у границы с Египтом, а ЦАХАЛ сохранит «полную свободу действий» в зоне безопасности. Степень этой самой безопасности не уточняется, как и то, с чьей стороны может исходить угроза.
В заключение премьер-министр Израиля однозначно отвергает «попытки международного диктата» и признания независимости Палестины кем-либо в одностороннем порядке. Как и всякий политический документ, план Нетаньяху вызвал столько же новых вопросов, сколько дал ответов на поставленные ранее.
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Понятно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит военные действия до достижения всех своих целей, которые состоят в уничтожении военного потенциала и властной инфраструктуры ХАМАСа и «Исламского джихада», возвращении всех похищенных и предотвращении угрозы, исходящей из Сектора Газа, причём должна быть гарантия безопасности в долгосрочной перспективе.
В заключение премьер-министр Израиля однозначно отвергает «попытки международного диктата» и признания независимости Палестины кем-либо в одностороннем порядке. Как и всякий политический документ, план Нетаньяху вызвал столько же новых вопросов, сколько дал ответов на поставленные ранее.
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Александр Бойцов