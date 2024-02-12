Израиль нанес удары по Рафаху, больше 100 человек погибли, 230 ранены

Фото: istock / Yuliia Bukovska
Количество погибших в результате удара со стороны ЦАХАЛ по городу Рафах на юге Газы около границы с Египтом выросло до 100 человек, раненых более 230. Большая часть жертв — женщины и дети. Об этом информирует ливанский телеканал Al Mayadeen.
Сейчас атаки завершились, что подтвердили в Армии обороны Израиля. Там же указали, что нападению были подвержены «террористические объекты».
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.
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Алина Юрчак