Помощник президента США Салливан тайно посетил Киев

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев. Об этом узнал Reuters.
На Украине, по данным агентства, он встретился с главой офиса президента страны Андреем Ермаком. По итогам встречи он выразил уверенность, что Вашингтону удастся выделить Киеву крупный пакет помощи. Конкретные сроки передачи Украине помощи он не обозначил. Администрация Соединенных Штатов рассчитывает, что ей не придется прибегать к альтернативным механизмам выделения средств на поддержку Киева, отметил Салливан.
Он убежден, что обе партии Палаты представителей Конгресса поддержат новый пакет помощи, и средства будут выделены. А то «процесс уже слишком затянулся», заключил политик.
Вашингтонская администрация уже направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России. На эти цели американские власти во главе с главой государства Джо Байденом намерена получить порядка $106 млрд.
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Ювелина Бернст