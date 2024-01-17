Советник президента США Салливан заявил о формировании нового миропорядка

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе выступления на ВЭФ в Давосе заявил о формировании нового миропорядка. Об этом пишет РБК.
На это Салливан ответил, что на фоне конца одной эры и начала другой действительно формируется новый миропорядок. Советник американского президента добавил, что одной из частей стратегии формирования США и другими странами нового миропорядка является «защита от агрессии со стороны Российской Федерации».
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