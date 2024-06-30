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Помощники Байдена объяснили его выступление на дебатах поздним временем проведения

30 июня 2024, 00:19
Фото: whitehouse.gov

Фото: whitehouse.gov

Провальное выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвано тем, что они проводились вечером в 21:00 по местному времени, заявили Axios помощники американского ​лидера.


По их словам, публичные мероприятия на камеры обычно проводятся с 10:00 до 16:00. Источники издания отметили, что за пределами этого временного диапазона или во время поездок в заграничные страны Байден скорее всего допускает словесные ошибки и устает.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#сша
#джозеф байден
#президент
#дональд трамп
Байден пообещал выиграть выборы президента США
Байден пообещал выиграть выборы президента США
30 июня 2024, 00:35

kremlin

Президент США Джо Байден пообещал, что победит на президентских выборах, которые состоятся в ноябре, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Я обещаю, мы победим на этих выборах. Трамп – подлинная угроза», – заявил Байден в ходе предвыборной кампании в штате Нью-Йорк.

Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#сша
#выборы
#джозеф байден
#дональд трамп
#нью-йорк
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В США заявили о превращении Вены в центр российских шпионов
The Wall Street Journal: Вена превратилась в базу для российских тайных операций
29 июня 2024, 23:56

Фото: iStock/ Teka77

Вена стала новой базой для российских секретных операций после того, как европейские страны изгнали 600 российских дипломатических шпионов после начала конфликта на Украине, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, в течение последних двух лет количество российских офицеров в Австрии увеличилось с 300 более чем до 500. В то же время, по информации австрийской спецслужбы, до половины из них могут работать шпионами. WSJ также утверждает, что Россия наняла представителей организованной преступности, хакеров и частных детективов для атак и мониторинга критически важных инфраструктурных объектов, а также операции по оказанию влияния и других. Отмечается, что этому способствует австрийское законодательство: согласно закону, шпионаж запрещен только в том случае, если он направлен против самой Австрии.

Ранее CBS News в США заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» между дипломатами и американскими источниками.

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#операция
#мониторинг
#хакер
#частный детектив
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В США заявили об отсутствии замены для Байдена среди демократов
Time: демократическая партия никем не может заменить Джо Байдена на выборах
29 июня 2024, 23:36

Фото: iStock/rarrarorro

Демократическая партия никем не может заменить президента США Джо Байдена на предстоящих выборах в ноябре, сообщил журнал Time.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#джозеф байден
#сша
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#дональд трамп
#выборы
#президент
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В США допустили окончание украинского конфликта после провала Байдена
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США выводят средства наблюдения из Украины
29 июня 2024, 23:29

kremlin

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что Вашингтон может предпринять шаги, которые приведут к прекращению конфликта на Украине после того, как президент США Джо Байден слабо выступил на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в социальной сети X.
Рикардс предположил, что, «когда с Джо Байденом покончено», вероятность того, что конфликт на Украине закончится, очень высока.

«Есть данные о том, что США выводят средства разведки и наблюдения из зоны конфликта. Это не позволит украинским неонацистам наносить удары по России ракетами и беспилотниками. Это начало конца», – допустил он.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#сша
#украина
#дональд трамп
#джозеф байден
#президент
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Кеннеди-младший рассказал о катастрофе из-за России
Кеннеди-младший: экономика РФ стала сильнее, чем когда-либо, из-за санкций США
29 июня 2024, 21:40

Фото: istock / Sven Loeffler

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выразил мнение, что американские санкции неэффективны и лишь способствуют росту российской экономики. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Tom Bilyeu.
Кеннеди отметил, что Россия выработала устойчивость к санкциям, и президент Владимир Путин сейчас более популярен, чем когда США начали свои действия против России. Он считает это неудачей для Америки.

Ранее профессор истории и директор Института ядерных исследований в Вашингтоне Питер Кузник предупредил, что действия НАТО против России могут иметь ужасные последствия.

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#сша
#россия
#владимир путин
#президент
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#нато
#питер
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Украине выдвинули требования по борьбе с коррупцией
Bloomberg: МВФ выдвинул новые требования по борьбе с коррупцией для Украины
29 июня 2024, 19:34

Фото: iStock/Andrii Atanov

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внесения изменений в Таможенный кодекс для усиления антикоррупционных мер и продолжения международной финансовой помощи. Об этом сообщает Bloomberg.
Киев обязан привести таможенные процедуры в соответствие с нормами Евросоюза и обеспечить прозрачность в подборе руководства и сотрудников.

До конца сентября 2024 года Украина должна провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), при этом аудиторы будут выбраны международными партнерами, как указано в публикации.

Кроме того, Украине необходимо пересмотреть налоговые льготы, чтобы увеличить бюджетные доходы, а также мобилизовать внутренние доходы и смягчить денежно-кредитную политику.

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#льготы
#украина
#налоговые льготы
#доходы
#запад
#киев
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В Госдуме заявили о причастности американских БПЛА к атакам на Севастополь
Депутат Белик: дроны США имеют прямое отношение к атакам на Севастополь
29 июня 2024, 18:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что разведывательные американские дроны в Черном море напрямую связаны с атаками ВСУ на Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам депутата, присутствие американских беспилотных летательных аппаратов несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма. Белик подчеркнул, что Москва имеет четкую позицию по вопросу нахождения дронов США над акваторией Черного моря.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные штаты продолжат полеты над международными водами Черного моря.

С начала момента проведения спецоперации, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотных летательных аппаратов. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с дронами.

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При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека

В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией
#сша
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#меры
#севастополь
#всу
#вс рф
#дрон
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В Севастополе при утреннем обстреле пострадали четыре человека
29 июня 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Anna Pismenskova

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что количество пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь увеличилось до четырех.
Воздушную тревогу объявили в городе в 08:56 по московскому времени в субботу, 29 июня. Система ПВО сработала, уничтожив две воздушные цели над акваторией и в районе Балаклавы. По предварительной информации, три человека получили легкие осколочные ранения, повреждены несколько домов.

«В результате утренней ракетной атаки пострадали 4 мирных жителя Севастополя. У них легкие осколочные ранения. Все доставлены в больницу, один человек был отпущен домой после осмотра», — сообщил Развожаев.
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#штрафы
#всу
#пво
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В Москве четверо иностранцев до смерти забили 38-летнего мужчину на улице
29 июня 2024, 18:15

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве четверо человек до смерти избили 38-летнего мужчину после ссоры на улице. Пострадавшему нанесли удары по голове, что привело к его смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе столичного Следственного комитета.
«Ночью 29 июня 2024 года на северо-западе Москвы между группой мужчин и потерпевшим возник конфликт. В результате ему были причинены травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция задержала троих подозреваемых, все они являются иностранными гражданами. Ход расследования находится под контролем районной прокуратуры.

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