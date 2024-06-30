Помощники Байдена объяснили его выступление на дебатах поздним временем проведения

Фото: whitehouse.gov
Провальное выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвано тем, что они проводились вечером в 21:00 по местному времени, заявили Axios помощники американского лидера.
По их словам, публичные мероприятия на камеры обычно проводятся с 10:00 до 16:00. Источники издания отметили, что за пределами этого временного диапазона или во время поездок в заграничные страны Байден скорее всего допускает словесные ошибки и устает.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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Александр Климов