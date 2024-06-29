В США заявили об отсутствии замены для Байдена среди демократов

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Демократическая партия никем не может заменить президента США Джо Байдена на предстоящих выборах в ноябре, сообщил журнал Time.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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Александр Климов