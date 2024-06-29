В США рассказали об отчаянных шагах Байдена по Украине из-за провалов ВСУ

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Администрация президента США постепенно усиливает конфликт на Украине из-за значительных неудач ВСУ на фронте. Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft.
«Администрация Байдена на каждом этапе выжидает и оценивает реакцию России, прежде чем принимать новые эскалационные меры. В последние недели, вероятно из-за ухудшающейся ситуации Украины на поле боя, этот процесс ускорился», — пишет издание.Сначала Вашингтон изменил свою политику и разрешил Киеву наносить удары по территории России с использованием американского оружия. Теперь, как сообщается, президент США рассматривает возможность отмены «фактического запрета» на присутствие американских подрядчиков в Украине.
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