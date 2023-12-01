Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу

Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Об этом Порошенко написал в своем телеграм-канале.