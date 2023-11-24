Посетительница ресторана побила администратора и сотрудника Росгвардии

Фото: istock / ???? ??????
В городе Холмске на Сахалине две недовольные посетительницы устроили дебош и напали на администратора и росгвардейца. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу управления Росгвардии по региону.
Две женщины проводили время в ресторане, но остались недовольны обслуживанием. Они избили администратора заведения, а тот вызвал на подмогу наряд вневедомственной охраны. Прибывшие силовики пытались угомонить злых женщин, но не вышло. Одна из них, которая неуместно выражалась в адрес правоохранителей, обратилась к одному из них, ударив его по лицу и телу.
Недовольных дамочек скрутили и увезли в отдел полиции. Полиция проводят проверку.
Ранее сообщалось, что мигранты в Йошкар-Оле побили парня, а потом и мужчину, который решил вступиться за него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке
В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла
Полиция задержала двух жителей Томска, подложивших бомбу под авто мужчины
Алина Юрчак