После обысков у президента Перу в отставку ушли шесть министров

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Шесть министров ушли в отставку в Перу после того, как в доме и резиденции главы государства Дины Болуарте прошли обыски в рамках расследования по подозрению в незаконном обогащении, сообщает Reuters.
В отставку подали министр внутренних дел Виктор Торрес, министр образования и министр по делам женщин. Торрес назвал причиной своего решения семейные проблемы и состояние здоровья. Дво других причины не уточнили. При этом все они высказались в поддержку Болуарте, назвав обыски «ненужными» и «чрезмерными».
В тот же день уже сама президент отправила в отставку еще троих министров — производства, торговли и сельского хозяйства.
Обыски в доме и резиденции перуанского президента прошли 29 и 30 марта. Прокуратура инициировала предварительное следствие, после того как местное издание La Encerrona опубликовало расследовательский материал, в котором обращается внимание на то, что президент появляется на официальных мероприятиях с разными часами Rolex. Президент все обвинения отрицает.
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В тот же день уже сама президент отправила в отставку еще троих министров — производства, торговли и сельского хозяйства.
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Бернст Ю.