Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне конфликта в Эквадоре

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Власти Перу приняли решение отправить спецназ полиции к границе с Эквадором для усиления мер безопасности после того, как правительство Эквадора объявило в стране внутренний вооруженный конфликт и приказало ликвидировать преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч человек, сообщило министерство внутренних дел Перу.
«Министр внутренних дел Виктор Торрес Фалькон распорядился срочно направить силы Дирекции специальных операций национальной полиции для ужесточения безопасности в зоне приграничной линии с Эквадором», — гласит сообщение МВД Перу, опубликованное в блоге в социальной сети.Ранее газета «Republica» сообщила, что президент Перу Дина Болуарте созвала экстренное заседание совета министров «для немедленного принятия мер по предотвращению проникновения в Перу беглецов из тюрем».
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Артем Кузьмин