Трамп: мне всегда будет нравится Илон Маск
Президент США Дональд Трамп признался, что всегда хорошо относился к основателю Tesla и SpaceX Илону Маску. Об этом он заявил во время полёта на борту Air Force One.
По словам Трампа, несмотря на некоторые сложности в прошлом, он продолжает высоко ценить Маска как личность. Президент отметил, что предприниматель — «хороший парень и очень способный человек».
Трамп рассказал о недавней встрече с Маском, которая состоялась на спортивной арене State Farm в штате Аризона. Мероприятие посвятили памяти активиста Чарли Кирка. После короткого разговора они обменялись рукопожатиями, а Трамп похлопал Маска по спине.
Читайте также: