Трамп: мне всегда будет нравится Илон Маск

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп признался, что всегда хорошо относился к основателю Tesla и SpaceX Илону Маску. Об этом он заявил во время полёта на борту Air Force One.



По словам Трампа, несмотря на некоторые сложности в прошлом, он продолжает высоко ценить Маска как личность. Президент отметил, что предприниматель — «хороший парень и очень способный человек».

Трамп рассказал о недавней встрече с Маском, которая состоялась на спортивной арене State Farm в штате Аризона. Мероприятие посвятили памяти активиста Чарли Кирка. После короткого разговора они обменялись рукопожатиями, а Трамп похлопал Маска по спине.

Иван Мусатов

