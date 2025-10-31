Tesla готовится к запуску инновационного проекта на рынке недвижимости
Tesla готовится к запуску революционного проекта доступного жилья. Уже в следующем году компания начнёт продажи компактных домов Tesla Tiny House площадью 76 квадратных метров по цене 7789 долларов, заявил в соцсети X ее основатель Илон Маск.
Проект представляет собой инновационное модульное жильё, которое поставляется в полностью готовом виде, что исключает необходимость длительного строительного процесса. Особенностью домов станет их полная автономность благодаря комплексу современных технологий.
Каждое жилье будет оснащено системой солнечных панелей, аккумуляторным хранилищем энергии и интеллектуальной системой климат-контроля.
Планировка включает все необходимые помещения: просторную гостиную, функциональную кухню, современный санузел и удобные спальные места. Благодаря такому оснащению дом сможет функционировать независимо от централизованных коммунальных систем.
