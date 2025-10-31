Tesla готовится к запуску инновационного проекта на рынке недвижимости

31 октября 2025, 00:38

Tesla начнет продавать модульные квартиры

Фото: istockphoto / Chris Allan

Tesla готовится к запуску революционного проекта доступного жилья. Уже в следующем году компания начнёт продажи компактных домов Tesla Tiny House площадью 76 квадратных метров по цене 7789 долларов, заявил в соцсети X ее основатель Илон Маск.