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По словам Александра Ламбсдорфф, Запад стремится найти способ мирного урегулирования украинского конфликта.
Ранее глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что, если бы США не оказывали помощь Украине, Киев бы уже перешёл под контроль России. Он отметил, что Евросоюз не смог бы без помощи США удержать украинскую столицу под контролем Зеленского.
В данный момент остаётся высоким риск массовых отключений электроэнергии на территории Украины. Поэтому Хофрайтер призвал Запад продолжать поставки систем противоракетной обороны и систем для защиты об беспилотников.
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