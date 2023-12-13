Посол Гармонин: В случае отправки Швейцарией оружия Киеву последствия неизбежны

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Швейцария неминуемо столкнётся с целым рядом неприятных экономических последствий, а геоэкономический статус страны будет безвозвратно утерян. Об этом заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
Во-первых, большинство стран в мире перестанут воспринимать Швейцарию как честного брокера, причём не только в вопросе «добрых услуг» посредника, но и как надёжное место для хранения денежных активов. Также Конфедерация утратит своё особое геоэкономическое положение и получит серьёзный удар по своему финансовому сектору. Это заведомо проигрышный для Берна путь. Такое решение окончательно похоронит нейтральный статус Швейцарии в глазах всего мира, заключил дипломат.
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