Посол Канады сделала дерзкое заявление о России

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Посол Канады в России Сара Тейлор считает, что отношения между Оттавой и Москвой находятся в самом низком состоянии за всю их историю.
В интервью CBC она подчеркнула, что в настоящее время эти отношения крайне напряжены и, вероятно, являются самыми неприятными за всё время существования.
Тейлор также отметила, что Канада принимает политику «ограниченного взаимодействия» с Россией, в результате чего она не присутствовала на инаугурации Владимира Путина.
По мнению посла, санкции, наложенные на Россию, в конечном итоге окажут значительное воздействие на российскую экономику.
В свою очередь, в феврале российский посол в Оттаве Олег Степанов, в интервью РИА Новости, заявил, что Канада потеряла Россию как выгодный рынок, однако введенные ограничения имеют скорее символический, чем практический характер и не наносят ущерба российской экономике.
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Тейлор также отметила, что Канада принимает политику «ограниченного взаимодействия» с Россией, в результате чего она не присутствовала на инаугурации Владимира Путина.
По мнению посла, санкции, наложенные на Россию, в конечном итоге окажут значительное воздействие на российскую экономику.
В свою очередь, в феврале российский посол в Оттаве Олег Степанов, в интервью РИА Новости, заявил, что Канада потеряла Россию как выгодный рынок, однако введенные ограничения имеют скорее символический, чем практический характер и не наносят ущерба российской экономике.
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Артем Кузьмин