Камышин: Дания и Канада согласны финансировать оборонную промышленность Украины

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев хочет, чтобы европейские страны финансировали производство беспилотников и боеприпасов в стране. Об этом пишет РИА Новости.
Это заявление он сделал на открытии первого европейско-украинского форума по сотрудничеству в военной сфере. Пройдет он в понедельник в Брюсселе.
Министр отметил, что основная задача это найти дополнительное финансирование для ВСУ. По его словам, две страны уже согласились оплачивать работу украинской оборонной промышленности — это Канада и Дания. Он заявил, что Украина рассчитывает закупать боеприпасы и беспилотники отечественного производства за счет европейских средств.
Ранее сообщалось, что Швейцария не будет поставлять оружие Украине, а закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применим. Президент этой страны Виола Амхерд подчеркнула, что закон о чрезвычайной ситуации может быть использован только в крайних ситуациях, например, в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В настоящее время парламент рассматривает поправки к закону о военном имуществе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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