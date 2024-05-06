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Камышин: Дания и Канада согласны финансировать оборонную промышленность Украины

06 мая 2024, 16:11
Фото: iStock/gopixa

Фото: iStock/gopixa

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев хочет, чтобы европейские страны финансировали производство беспилотников и боеприпасов в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление он сделал на открытии первого европейско-украинского форума по сотрудничеству в военной сфере. Пройдет он в понедельник в Брюсселе.

Министр отметил, что основная задача это найти дополнительное финансирование для ВСУ. По его словам, две страны уже согласились оплачивать работу украинской оборонной промышленности — это Канада и Дания. Он заявил, что Украина рассчитывает закупать боеприпасы и беспилотники отечественного производства за счет европейских средств.



Ранее сообщалось, что Швейцария не будет поставлять оружие Украине, а закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применим. Президент этой страны Виола Амхерд подчеркнула, что закон о чрезвычайной ситуации может быть использован только в крайних ситуациях, например, в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В настоящее время парламент рассматривает поправки к закону о военном имуществе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#швейцария
#рф
В ЕК грозят КНР жесткими мерами за отказ сокращать поставки электрокаров
06 мая 2024, 15:52

Фото: iStock/Shutter2U

Еврокомиссия ждет от Китая сокращения экспорта электрокаров, пишет ТАСС.
В противном случае ЕК будет принимать жесткие экономические меры. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

По ее словам, китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и остальные товары, наводнила рынок ЕС. При этом страна продолжает поддерживать свою промышленность на фоне отсутствия роста внутреннего потребления.

Она добавила, что мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию. Поэтому правительству КНР следует ответить на это структурное перепроизводство. Доступ на рынки Евросоюза должен быть равным, но в ЕК готовы «в полном объеме использовать наши инструменты по защите», уточнила она.

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#еврокомиссия
#китай
#электрокары
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Раскрыты статьи, по которым разыскивается Зеленский в России
Shot: Зеленский объявлен в розыск из-за развязывания и ведения агрессивной войны
06 мая 2024, 15:49

Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск в России из-за развязывания и ведения агрессивной войны и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом пишет Shot со ссылкой на собственный источник.
«Против Зеленского силовыми структурами ДНР ранее было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по этим же статьям разыскивается и экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Ранее МВД России сообщило об объявлении в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Позднее было заведено уголовное дело в отношении нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Его также также объявили в розыск.

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#уголовное дело
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#розыск
#днр
#песков
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ЕС считает возможным удар Украины по Крымскому мосту в рамках своей защиты
ЕС не исключает удар по Крымскому мосту в рамках «права Украины на самозащиту»
06 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Евросоюз не исключает возможный удар Киева по Крымскому мосту в рамках права Украины на самозащиту. Так представитель дипслужбы ЕС Петер Стано ответил на вопрос журналистов об отношении ЕС к угрозам украинской стороны разрушить Крымский мост.
«Мы обычно воздерживаемся от комментариев по операционным вопросам и вопросам военной стратегии, однако для нас ясно, что Украина воюет за свое выживание и Украина и имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — заявил Стано.

Ранее Кислица на странице в соцсети Х опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». Каждый тип строения сопровождался соответствующей картинкой. Однако под надписью «Керченские мосты» она отсутствовала.

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#соцсети
#украина
#право
#удар
#рф
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Симоньян: Россия станет заповедным раем для нормальных людей
06 мая 2024, 15:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что скоро нормальные люди, которые есть в западном обществе, станут бежать из своих стран из-за странных нравов, главенствующих там.
И для них, считает Симоньян, Россия станет прибежищем нормальной жизни с адекватными традиционными ценностями.

«Я уверена, что мы станем той страной, куда просто ломанутся офонаревшие от этой новой религии те нормальные люди, которые, безусловно, останутся в этих странах. В любых обстоятельствах остаются нормальные люди, и они приедут к нам, именно нас они будут считать тем самым заповедным раем, поселятся где-нибудь на Соловках, например», — приводит RT слова Симоньян.

В то же время лидер демократов в Палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис заявлял, что в Республиканской партии всё больший вес набирает пророссийская фракция. Как уточняют argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, Джеффрис объяснил, что республиканцы не желают поддерживать украинский режим и даже высказывают мнения о том, что Россия не является врагом США.

Ранее Маргарита Симоньян заявляла, что западные страны не готовы отказаться от признания Российской Федерации страной третьего мира.

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#сша
#россия
#страны
#общество
#люди
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«Проверенное лицо»: Стало известно, кто придёт на смену Зеленскому
Политолог Кошкин: пост Зеленского может занять Порошенко
06 мая 2024, 15:08

США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро СВР. По сообщению ведомства, уже установлены контакты с лидером партии «Европейская солидарность» Порошенко и мэром Киева Кличко, ведётся работа с Ермаком, Залужным и Разумковым. Легитимность Зеленского на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» рассказал, кто может занять пост Зеленского после окончания срока его полномочий.

«США настаивают, что Украина — это демократическая страна, то есть легитимность Зеленского заканчивается 21 мая, и он должен в соответствии с какими-то демократическими принципами, которые диктуют только США, покинуть этот пост. За две недели никто не подготовит выборы в стране. Будет какой-то необычный для всего мира ход, который в Вашингтоне назовут демократическим. Будет другое лицо, которое в нынешних условиях сможет стать лицом обновления парадигмы и займет пост Зеленского. Будет какое-то новое лицо? — очень сложно, потому что страна воюет. Проверенное лицо — Порошенко — да, с ним могут вести переговоры. Не исключаю, что такое будет», — поделился собеседник.

По словам эксперта, Зеленский после президентства не согласится выполнять чьи-то указания, потому что знает, что по его вине «страна идёт под откос». В лучшем случае он выбьет возможность отдыхать на своей вилле в Великобритании, то есть он уйдет, и все про него забудут через несколько месяцев, заключил Андрей Кошкин.

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#сша
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#зеленский
#переговоры
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Бельгия инициировала обсуждение санкций против Израиля
Премьер де Кроо: Бельгия инициировала обсуждение торговых санкций против Израиля
06 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Бельгия инициировала обсуждение в Евросоюзе торговых санкций против Израиля. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо, передает Le Soir.
По словам политика, власти Бельгии несколько недель назад решили ввести торговые санкции против Израиля. Де Кроо отметил, что, если санкции будут введены только Бельгией, то это приведет лишь к изменению торговых путей, поэтому обсуждение происходит на уровне стран Европейского союза.

Премьер добавил, что европейское объединение заключило соглашение об ассоциации с Израилем, содержащее условия, которые связаны с правами человека.

Ранее сообщалось, что 2 мая Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.

Напомним, в прошлом месяце постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации сообщил, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Израиля из-за невыполнения резолюций СБ.

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#санкции
#соглашение
#политика
#турция
#отношения
#оон
#израиль
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МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций из-за обвинений в адрес РФ
06 мая 2024, 14:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД Германии отозвало для консультаций своего посла в России Александра Ламбсдорффа в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Катрин Дешауэр.
Она подчеркнула, что было принято решение отозвать посла для обсуждения актуальных вопросов. Он проведёт в Германии неделю, после чего вернётся в Россию.

На сайте немецкого внешнеполитического ведомства опубликован доклад, согласно которому кибергруппа АТР28 якобы на протяжении довольного долго периода использовала неизвестную в то время критическую уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook, скомпрометировав тем самым несколько аккаунтов электронной почты правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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#мид
#германия
#россия
#посол
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В Латвии признали страшную правду о территориях Украины
Глава ВВС Латвии: Киеву придётся отдать территории ради государственности
06 мая 2024, 14:37

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине, возможно, придется пожертвовать частью своих территорий ради сохранения государственности. Такое предположение сделал командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис, его слова передаёт Berliner Zeitung.
«Финляндия (по итогам войны с СССР в 1939-1940 годах - ред.) потеряла части своей территории, но взамен получила свободу. Это только мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил», — отметил Масулис.

При этом он подчеркнул, что подобное развитие событий может произойти и на Украине.

Ранее американский дипломат Час Фриман заявил, что к власти на Украине может прийти новое правительство, которое будет готово к диалогу с Россией. Также Фридман заявил о необходимости отмены запрета на проведение переговоров, который был введён Зеленским, и указал на то, что украинская армия вряд ли продержится до ноября текущего года.

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#сша
#армия
#правительство
#ссср
#мнение
#развитие
#дипломат
#финляндия
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В Госдуме раскрыли, когда будет утверждена кандидатура премьер-министра России
Депутат Мажуга: кандидатуру премьера-министра утвердят 10 мая
06 мая 2024, 14:16

Фото: iStock/Oleg Elkov

Кандидатуру премьер-министра России утвердят в ходе пленарного заседания Госдумы 10 мая. Об этом сообщил депутат Александр Мажуга в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 10 мая в нижней палате парламента состоится дополнительное пленарное заседание, на котором будет утверждена кандидатура председателя правительства.

Напомним, что инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая. В этот день нынешнее правительство оставит свои полномочия, после чего начнётся процедура формирования нового кабинета министров. В новых нормах Конституции РФ прописано, что председателя правительства, его заместителей и министров должна утверждать Госдума, а руководителей министерств – президент после консультаций с Советом Федерации.

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#кандидаты
#госдума
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