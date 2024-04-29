Канада передаст Украине 50 бронетранспортеров LAV II ACSV Super Bison

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Канада готовится передать Украине 50 бронетранспортеров LAV II ACSV Super Bison. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
Уточняется, что первые 10 боевых машин LAV II ACSV Super Bison отправятся в Германию, там украинские военные пройдут обучение, а осенью отправятся в зону боевых действий.
Новая поставка БТР будет осуществлена в рамках военной помощи Киеву на $650 млн.
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Новая поставка БТР будет осуществлена в рамках военной помощи Киеву на $650 млн.
«Судя по всему, это будет попытка собрать новую бронетанковую механизированную группу, аналоги которой уже принимали участие в контрнаступлении ВСУ летом 2023 года», — говорится в сообщении.Однако при летнем контрнаступлении ВСУ западные БТР никак не проявили себя и принесли больше вреда, чем пользы.
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Элина Позднякова