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Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, глубже, чем любая другая страна — член НАТО, считает российский посол в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
«Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков. Мы знаем, что эти инструкторы, помимо этого, готовят силы специального назначения и целый ряд других подразделений. Также предельно ясно, что запуски дальнобойных ракет Storm Shadow обязательно требуют участия специалистов и выступать в этой роли могут только британцы <...> Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны - члены НАТО», — рассказал Келин в эксклюзивном интервью ТАСС.При этом российский посол не видит возможности массовой отправки британских войск на Украину, поскольку подобные планы не получат консенсусного одобрения Североатлантического альянса в целом. По мнению Андрея Келина, разногласия среди европейских лидеров касательно отправки своих войск на Украину не вызывают удивления: очевидно, что Европа постепенно начинает искать пути исправления своей ошибочной политики.
Ранее член британского парламента Джон Хили признался газете Daily Express, что его страна не способна противостоять России, поскольку
силы и системы обороны королевства «не приспособлены для сдерживания и противостояния российской мощи». Одной из основных проблем, отмеченных парламентарием, является недостаточное количество военных сил в Великобритании, что вызывает довольно серьёзные опасения относительно возможности страны дать полноценный отпор России в случае прямого военного столкновения двух стран.
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Артем Путинцев