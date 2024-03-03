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Британский парламентарий Джона Хили признался газете Daily Express, что его страна не способна противостоять России.
Хили подчеркнул, что силы и системы обороны Великобритании не приспособлены для сдерживания и противостояния российской мощи. Одной из основных проблем, отмеченных политиком, является недостаточное количество военных сил в Великобритании. Это вызывает серьёзные опасения относительно возможности страны дать полноценный отпор России, если произодёт военный конфликт.
Кроме того, Хили отметил, что оборонная политика Великобритании «начинается» на Украине, указывая на важность поддержки страны в её конфликте с Россией.
Россия не раз выражала протесты против наращивания активности НАТО у своих западных границ. Официальный Кремль подчеркивает, что Россия не является угрозой для других стран, но не оставит без внимания действия, которые могут потенциально нанести ущерб её интересам.
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Кроме того, Хили отметил, что оборонная политика Великобритании «начинается» на Украине, указывая на важность поддержки страны в её конфликте с Россией.
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Сергей Калугин