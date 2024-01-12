Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности.
Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях.
При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если бы Украина заключила такое соглашение после 1991 года, нынешнего конфликта с Россией не произошло бы.
Согласно документу, в текущем году Украина получит рекордную по размеру военную помошт. Она составит три миллиона долларов. В эту сумму входят несколько сотен тысяч снарядов, ракеты дальнего радиуса действий, новые беспилотники и обучение украинских военных.
Соглашение будет действовать в течение 10 лет, после чего может быть продлено.
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При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.
Согласно документу, в текущем году Украина получит рекордную по размеру военную помошт. Она составит три миллиона долларов. В эту сумму входят несколько сотен тысяч снарядов, ракеты дальнего радиуса действий, новые беспилотники и обучение украинских военных.
Соглашение будет действовать в течение 10 лет, после чего может быть продлено.
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Анастасия Чинкова