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В планировании диверсий на территории РФ участвует спецназ Великобритании, заявил «Известиям» Родион Мирошник — посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.
«Я уверен, что британские силы спецназначения, по крайней мере инструкторы, организаторы, главные технологи, постоянно участвовали и участвуют сейчас в Белгородской операции. То есть в организации вылазок ДРГ, подготовке псевдорусских организаций участвовали британцы. Там виден их почерк», — отметил спецпосланник российского внешнеполитического ведомства.Мирошник подчеркнул, что на Украине еще с начала СВО находятся силы специальных операций всех стран НАТО. В частности, британские военные могут принимать участие в запуске ракет.
США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против РФ, рассказал директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live». Именно по наущению англосаксов, по словам Сергея Нарышкина, были взорваны оба «Северных потока»; что же касается американцев, то они занимаются созданием широкой разведывательной сети как на территории Украины, так и в других странах, в том числе и напрямую граничащих с Россией — Белоруссии, Грузии, Финляндии, Эстонии и т.д.
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