Нарышкин: США и Британия участвуют в подготовке ССО для борьбы с Россией

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США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против РФ, рассказал директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», которое 6 марта цитирует «Российская газета»
«Американцы, [и] особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны», — отметил директор СВР.Именно по наущению англосаксов, по словам Сергея Нарышкина, были взорваны оба «Северных потока»; что же касается американцев, то они занимаются созданием широкой разведывательной сети как на территории Украины, так и в других странах, в том числе и напрямую граничащих с Россией — Белоруссии, Грузии, Финляндии, Эстонии и т.д.
Ранее глава российской разведки заявил, что он договорился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединённых Штатов Уильямом Бёрнсом не допускать утечек информации по вопросам, обсуждаемым в частном порядке. При этом речь идет не только о характере обсуждаемых или подлежащих обсуждению вопросов, но и о самих фактах. По словам Сергея Нарышкина, он до сих пор придерживается данной договорённости, а все утечки происходили и происходят исключительно по вине американской стороны.
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