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Соединенные Штаты Америки начинают осознавать, что их попытки изолировать и подавить Россию совершенно ни к чему не приводят, об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев в интервью для «РИА Новости».
«США, стремительно утрачивающие былое доминирование, попросту увлечены сегодня играми с «нулевой суммой». У них, конечно, Россия, как страна с самостоятельной политикой, на особом счету. Однако тщетность попыток нас как-то подавить и изолировать начинает доходить даже до доморощенных «вершителей судеб» в Вашингтоне», - прокомментировал ситуацию Бердыев.
По его словам, количество поддерживающих политику Вашингтона становится всё меньше с каждым днём. К тому же, подчеркнул Бердыев, даже те, кто всё ещё остаётся верен Белому дому, делает это, скорее «из-под палки», нежели по собственным убеждениям.
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