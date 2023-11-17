Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что рассмотрит заявку Франции о возможно включении в БРИКС, если страна подаст ее. Об этом он сказал в ходе Девятого международного культурного форума в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.