Посол РФ Копыркин был вызван в МИД Армении

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Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел Армении. Там дипломату была вручена нота протеста.
Как сообщается на сайте армянского внешнеполитического ведомства, поводом для такого шага стала программа «Вести недели» на ВГТРК. По мнению армянской стороны, в одном из выпусков передачи «были озвучены искусственно генерируемые нарративы», которые направлены против суверенитета и территориальной целостности Армении.
Как уточнили в МИД, речь идёт о выпуске программы от 12 января, в эфире которой ведущий Дмитрий Киселёв Дмитрий Киселёв комментировал спор Баку и Еревана о Зангезурском коридоре (транспортном маршруте, который должен пройти по территории Сюникской области Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью). Кроме того, в передаче обсуждалось стремление Еревана к вступлению в Евросоюз.
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Александр Бойцов