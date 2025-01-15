Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен объявили о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. Церемония подписания документа прошла с трансляцией на YouTube-канале Государственного департамента США.
Соглашение охватывает широкий спектр сфер, включая оборону, безопасность, развитие высоких технологий, демократию и инклюзивность. В ходе переговоров Ереван также выразил готовность к сотрудничеству с Вашингтоном в области атомной энергетики.
Кроме того, обсуждалось присоединение Армении к коалиции стран, борющихся с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ)*, которая запрещена в России.
НАТО хочет контролировать все суда в нейтральных водах Балтийского моря. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*запрещённая в России террористическая организация
Кроме того, обсуждалось присоединение Армении к коалиции стран, борющихся с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ)*, которая запрещена в России.
НАТО хочет контролировать все суда в нейтральных водах Балтийского моря. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*запрещённая в России террористическая организация
Дарья Осипова