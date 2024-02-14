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Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки

Степанов: Канада попросила дополнительное время для ответа по делу Хунки
14 февраля 2024, 08:11
Фото: istock / Gabriel Shakour

Фото: istock / Gabriel Shakour

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что представители МИД Канады попросили больше времени на подготовку ответа по делу Ярослава Гунько (Хунки). Об этом полос рассказал изданию РИА Новости.

«МИД Канады в ходе встречи с советником-посланником посольства попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу наших вопросов в связи с «делом Гуньки», — заявил дипломат.
Он напомнил, что Оттава отказала Москве в экстрадиции 98-летнего Гунько из-за отсутствия договора об экстрадиции между РФ и Канадой. Он задался вопросом, будет ли полиция Канады в соответствии с законодательством изучать прошлое эсэсовца и его связь с геноцидом и массовыми убийствами.


Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов прокомментировал политику Канады. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Госдеп: США не вели переговоров с Россией о заморозке украинского конфликта
Госдепартамент США опроверг сообщение о ведении с Москвой переговоров по Украине
14 февраля 2024, 08:58

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вашингтон не вел переговоров с Россией о прекращении украинского конфликта и не собираются этого делать без участия Киева. Об этом заявили в Госдепартаменте США.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Москва через посредников предлагала американской стороне прекратить боевые действия на нынешних позициях без уступки Украине каких-либо территорий, напоминает «РБК». Госдепартамент США назвал эти сообщения.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что верны принципу «ничего об Украине без Украины», а также сообщили, что не поддержали бы решение Киева уступить территории. Также в Госдепартаменте назвали мнение о том, что путь к миру на Украине лежит через Вашингтон, ошибочным.

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#сша
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#украина
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Sky News: слова посла России в Лондоне Келина об Украине правдивы
14 февраля 2024, 08:50

Фото: istock / nevenmn

Британский телеканал Sky News, который взял интервью у посла России в Лондоне Андрея Келина, неохотно признал, что его заявления об украинском конфликте и экономике России «в целом правдивы».

Келин отметил, что линия боевого соприкосновения на Украине сдвигается в западном направлении, а Украине сложно найти ресурсы. При этом Россия смогла пережить санкционное давление Запада, а ее ВПК имеет все возможности в отношении производства.

Как считает Sky News, в словах Келина много правда, чтобы вызвать обеспокоенность Запада. Помимо этого, телеканал обращает внимание на то, что посол озвучил свои тезисы с «дерзкой уверенностью».

Ранее в Британии рассказали о реальном положении ВСУ на СВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#посол
#интервью
#великобритания
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Россия перестала платить взносы в Арктический совет
МИД: Россия приостанавливает выплату ежегодных взносов в Арктический совет
14 февраля 2024, 06:32

Фото: iStock/PeterHermesFurlan

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщил МИД России. По информации ведомства, Москва может рассмотреть вопрос о выходе из организации, но пока об этом речь не идет.
Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, вопрос о возможном выходе РФ из Арктического совета «не стоит в практической плоскости на данный момент». Приостановка выплаты взносов связана с реализацией совместных проектов, затрагивающих важные вопросы для арктических государств.

Россия не исключает варианта развития событий, при котором страна выйдет из Арктического совета. Это может произойти, если деятельность организации вступит в противоречие с интересами Москвы, заявил ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов. По его словам, государство должно исходить из того, что в его арсенале наличествуют все доступные опции для внешнеполитического манёвра, в том числе и окончательный выход из Арктического совета, если его доктрина будет противоречить российским интересам.

Дипломат отметил, что в настоящее время совет функционирует «на самых малых оборотах». Норвегия, по праву ротации председательствующая в организации, пытается возобновить ее деятельность в полном формате, но не находит отклика у других арктических государств. Кроме того, у Москвы вызывает озабоченность фрагментация международного сотрудничества в Арктике, заключил посол.

Арктический совет является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе. В его состав входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

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#арктика
#россия
#взнос
#мид рф
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Министра внутренней безопасности США Майоркаса отправили в отставку
ТАСС: Министра внутренней безопасности США уволили из-за миграционного кризиса
14 февраля 2024, 05:17

Фото: iStock/csfotoimages

Палата представителей Конгресса США со второго раза поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, сообщает ТАСС. Он стал первым с 1876 года американским министром, импичмент которого поддержала нижняя палата Конгресса.
Резолюция об импичменте должна была набрать простое большинство голосов в Палате представителей, контролируемой республиканцами. В итоге резолюцию об отставке поддержали 214 человек, в то время как против выступили 213. В палате считают, что глава министерства внутренней безопасности несет вину за миграционный кризис, поскольку именно его ведомство отвечает за охрану границ страны.

Тем не менее, американские СМИ отмечают, что резолюция, вероятно, не будет поддержана Сенатом, контролируемым демократами. Да и президент США Байден уже выступил с осуждением решения Палаты представителей, напомнив, что Алехандро Майоркас — кубинский иммигрант из семьи политбеженцев.

«История не будет благосклонна к вам. Это вопиющий неконституционный партийный шаг, направленный против уважаемого государственного служащего», — цитирует заявление Байдена пресс-служба Белого дома.

Большинство граждан США выступают за установку барьеров на границе Техаса с целью противостояния нелегальному потоку мигрантов в страну, свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром Rasmussen Reports. По данным опроса, более двух третей (69%) опрошенных поддерживают текущую политику техасских властей по противодействию незаконному пересечению границы. Несогласны с подобными мерами всего 27% респондентов, в том числе примерно 15% выразили «категорическое несогласие».

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#импичмент
#министр
#конгресс сша
#мигранты
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Деменция Байдена может поставить планету на грань уничтожения
В Совбезе России заявили, что деменция Байдена может привести к ядерной войне
14 февраля 2024, 02:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вероятность случайной ядерной войны увеличивается из-за проблем со здоровьем у Джо Байдена, заявил в разговоре с РИА Новости замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Чиновник считает, что Байден является единственным лицом, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия. При этом американский лидер страдает провалами в памяти и часто забывает важные факты и детали, из-за чего вопрос случайной ядерной войны становится все более актуальным.

«Там и до глобальной катастрофы недалеко», — подытожил Попов.

Ранее бывший сотрудник аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действующий лидер США Джо Байден из-за связанных с памятью заболеваний формирует риски для Соединённых Штатов. Россия при этом не верит, что американский политик действительно способен управлять страной, добавил он. В свою очередь, специальный прокурор Роберт Хёр отметил, что президент лишился возможности вспоминать многие события.

Профессор университета Джона Хопкинса и хирург Марти Макари также выразил мнение, что у президента США Джо Байдена имеются признаки прогрессирующей возрастной деменции. Специалист отметил ухудшение когнитивных способностей у политика, указав на стремительное прогрессирование провалов в памяти и замедление речи. Хотя периодические забывания и ошибки в речи естественны для любого человека, Макари подчеркнул, что в случае американского лидера это наблюдается в более выраженной форме.

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#джозеф байден
#здоровье
#сша
#ядерное оружие
#война
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Интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X посмотрели уже более 200 млн раз
Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети Х превысило 200 млн
14 февраля 2024, 00:01

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Число просмотров поста журналиста и телеведущего Такера Карлсона с интервью российского президента Владимира Путина в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России) за минувшие четыре дня превысило 200 млн. Об этом сообщает РИА Новости.




Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявляла, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров.

По словам Симоньян, в истории журналистики не было такого интервью. Она подчеркнула, что только в социальной сети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт американского журналиста и иные ресурсы на разных языках.

Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети.

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#интервью
#владимир путин
#соцсети
#журналисты
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США не стали рассматривать предложение России о прекращении огня на Украине
Reuters: США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине
13 февраля 2024, 22:25

Фото: iStock/sb2010

Соединённые Штаты Америки отвергли предложение России о прекращении огня на Украине, об этом сообщает The Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Как сообщили в агентстве, предложение российская сторона сделала американской в 2023 году через посредников на Ближнем Востоке. Одним из требований России было сохранение территориальных приобретений, в обмен на признание территорий Москва была готова рассмотреть вариант прекращения огня на полях спецоперации.

Однако, Вашингтон даже не приступил к переговорам, отказавшись оказывать давление на Киев.

В Reuters подчеркнули, что Россия пыталась наладить контакт с Соединёнными Штатами по этому вопросу как в 2023 году, так и в начале 2024, но никакой обратной связи от Америки получено не было.

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#сша
#украина
#россия
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Членов ТИК научили реагировать на сложные моменты в дни голосования
13 февраля 2024, 20:08

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Подмосковье провели обучение представителей территориальных избирательных комиссий, которые в дальнейшем будут готовить членов участковых избиркомов региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
Главными темами обсуждения стали работа УИК в день перед первым днём голосования, открытие избирательных участков и начало работы комиссий, порядок голосования 15, 16 и 17 марта. Говорили также о голосовании вне избирательных участков, о порядке подсчёта голосов и о применении на участках видеофиксации.
«Такое обучение позволяет направить внимания тренеров – сотрудников ТИК на сложные моменты, которые могут возникать в дни голосования. Мы хотим сделать работу комиссий максимально понятной и простой, чтобы у них был единый алгоритм работы на территории региона», – пояснила член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Вера Маркина.
Ранее сообщалось, что Мособлизбирком провёл обучение территориальных избирательных комиссий Подмосковья правилам предвыборной агитации.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#обучение
#московская область
#подмосковье
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В России разработают систему материального поощрения наставников
Путин поручил разработать концепцию развития наставничества в России
13 февраля 2024, 20:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития наставничества в Российской Федерации до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.
Над выполнением этой задачи будут работать комиссии государственного совета РВ с привлечением комитета работодателей. Будет, в частности, организовано проведение специального конкурса для наставников «Быть, а не казаться!». Глава государства также поручил проработать возможность материального поощрения россиян, занимающихся наставничеством.

Поручение Путина будут выполнять Росмолодежи, министерство просвещения РФ, Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», обществу «Знание» и Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Доклад о его исполнении президент ждёт к 1 июля 2023 года.

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