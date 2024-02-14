Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки

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Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что представители МИД Канады попросили больше времени на подготовку ответа по делу Ярослава Гунько (Хунки). Об этом полос рассказал изданию РИА Новости.
«МИД Канады в ходе встречи с советником-посланником посольства попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу наших вопросов в связи с «делом Гуньки», — заявил дипломат.Он напомнил, что Оттава отказала Москве в экстрадиции 98-летнего Гунько из-за отсутствия договора об экстрадиции между РФ и Канадой. Он задался вопросом, будет ли полиция Канады в соответствии с законодательством изучать прошлое эсэсовца и его связь с геноцидом и массовыми убийствами.
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