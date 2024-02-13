В посольстве РФ подтвердили отказ Канады выдавать эсесовца Гунько

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Посольство России в Канаде получило от местного МИДа ноту с отказом выдать бывшего эсесовца Ярослава Гунько (Хунку). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Ранее канадские власти уже выразили отказ выдать Гунько, объяснив это отсутствием двустороннего договора об экстрадиции.
Посол подчеркнул, что объяснение властей Канады является «политически мотивированной отговоркой». А также напомнил, что Гунько открыто признал, что добровольно вступил в дивизию СС «Галичина».
Также Степанов отметил, что Россия предоставила Канаде документы, в которых содержатся доказательства деятельности Гунько по истреблению русских, евреев, поляков и украинцев. При этом власти никак не прокомментировали этот момент.
Таким образом, посол задаётся вопросом о дальнейшей судьбе эсесоца. Если Оттава так и не выдаст его России, то у него есть два пути: понести наказание в Канаде или же спокойно жить в стране, как и ранее.
В случае, если власти страны изберут для Гунько второй вариант, то их смело можно будет обвинять в покрывательстве нацизма.
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Посол подчеркнул, что объяснение властей Канады является «политически мотивированной отговоркой». А также напомнил, что Гунько открыто признал, что добровольно вступил в дивизию СС «Галичина».
Таким образом, посол задаётся вопросом о дальнейшей судьбе эсесоца. Если Оттава так и не выдаст его России, то у него есть два пути: понести наказание в Канаде или же спокойно жить в стране, как и ранее.
В случае, если власти страны изберут для Гунько второй вариант, то их смело можно будет обвинять в покрывательстве нацизма.
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Анастасия Чинкова