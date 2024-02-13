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В посольстве РФ подтвердили отказ Канады выдавать эсесовца Гунько

МИД Канады направило ноту с отказом выдавать России бывшего эсесовца Гунько
13 февраля 2024, 17:00
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посольство России в Канаде получило от местного МИДа ноту с отказом выдать бывшего эсесовца Ярослава Гунько (Хунку). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Ранее канадские власти уже выразили отказ выдать Гунько, объяснив это отсутствием двустороннего договора об экстрадиции.

Посол подчеркнул, что объяснение властей Канады является «политически мотивированной отговоркой». А также напомнил, что Гунько открыто признал, что добровольно вступил в дивизию СС «Галичина».


Также Степанов отметил, что Россия предоставила Канаде документы, в которых содержатся доказательства деятельности Гунько по истреблению русских, евреев, поляков и украинцев. При этом власти никак не прокомментировали этот момент.

Таким образом, посол задаётся вопросом о дальнейшей судьбе эсесоца. Если Оттава так и не выдаст его России, то у него есть два пути: понести наказание в Канаде или же спокойно жить в стране, как и ранее.

В случае, если власти страны изберут для Гунько второй вариант, то их смело можно будет обвинять в покрывательстве нацизма.

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#канада
#россия
#мид
#нацизм
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Госдума приняла в I чтении законопроект об информировании о долгах наследодателя
13 февраля 2024, 17:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому наследников будут информировать о долгах наследодателя. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Отмечается, что нотариусы будут уведомлять наследников о кредитных обязательствах наследователя.

Депутат подчеркнул, что законопроект направлен на избежание ситуаций, когда человек получает в наследство квартиру, а потом выясняется, что она взята в ипотеку. Эту задолженность необходимо будет погасить уже наследнику, который может не иметь необходимых на это средств.

Кроме того, законопроектом планируется производить контроль за случаями сокрытия информации о долгах, а также уклонения от их погашения. Это, в свою очередь, позволит избежать мошенничества и поддержать общественную справедливость.

Также Чаплин добавил, что получение наследства очень часто сопровождается судебными разбирательствами. Это происходит и из-за того, что нотариусы не уведомляют наследников о задолженностях наследодателей.

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#госдума
#законопроект
#контроль
#россия
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«Кленовый лист сменится свастикой»: Рогов прокомментировал политику Канады
Рогов: Канада делает всё, чтобы сменить кленовый лист на свастику
13 февраля 2024, 17:40

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Канадские власти делают всё возможное, чтобы кленовый лист на их флаге сменился свастикой, с таким заявлением выступил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
По словам политика, Канада ведёт непонятную игру, в которой пытается превратить нацистов в неких борцов за мир. Это обстоятельство подтверждает и тот факт, что Канада неоднократно голосовала против резолюции ООН по осуждению нацизма.

«И вообще, сегодня канадские власти делают все возможное, чтобы кленовый лист на их флаге был в общественном сознании заменен на свастику», — отметил Рогов.

Он также напомнил, что после окончания Второй мировой войны многие нацисты укрылись именно в Канаде, соответственно — нынешние власти являются их прямыми потомками.

13 февраля стало известно об отказе Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, которому в сентябре 2023 года рукоплескал канадский парламент.

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#канада
#нацизм
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В Раде заявили, что полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить
13 февраля 2024, 17:30

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Такое заявление было опубликовано в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося под стражей из-за подозрения в госизмене.
Он подчеркнул, что полномочия президента не могут быть продлены, как это происходит в Верховной раде.

Дубинский объяснил, что президент Украины вправе продолжить исполнение обязанностей только до вступления в должность новоизбанного главы государства. Для этого необходимо проведение выборов, что в период военного положения, которое действует в стране, невозможно.

Если же Зеленский будет действовать противозаконно, то это можно трактовать не иначе как узурпацию, заключил Дубинский.

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#владимир зеленский
#президент
#украина
#выборы
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В Иране убеждены, что Байден сам дал Израилю «зелёный свет» на вторжение в Рафах
13 февраля 2024, 17:17

Фото: kremlin

Президент США Джо Байден дал Израилю «зелёный свет» на проведение операции в Рафахе. Таким мнением с РИА Новости поделился член комиссии парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Федахосейн Малеки.
Он отметил, что все предостережения Байдена, которые он направлял Тель-Авиву не откровенны, а, напротив, являются разрешением на проведение операции.

Напомним, что ранее американский президент заявил, что США выступают против любых военных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые создают угрозу для Палестины. Байден утверждал, что для проведения крупной операции на границе Египта и сектора Газа необходим план, который бы заслуживал доверия, не создавал угрозы для безопасности Палестины и свыше миллиона человек, которые укрываются в Рафахе.

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#израиль
#сша
#джозеф байден
#конфликт
#операция
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Подмосковным информаторам перед президентскими выборами начали выдавать экипировку
13 февраля 2024, 16:26

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Московской области начали выдавать экипировку информаторам – членам участковых избирательных комиссий региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Жители Подмосковья смогут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании по выборам президента России», – говорится в сообщении.
Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Всего в поквартирных и подомовых обходах на территории Московской области будут задействованы более 15 тысяч специально подготовленных информаторов.

Информатор поинтересуется, зарегистрирован ли избиратель по тому адресу, где он находится, кто ещё с ним проживает. Это необходимо, чтобы уточнить списки избирателей.

Кроме того, он спросит, планирует ли человек участвовать в выборах президента. Информатор перечислит способы голосования и разъяснит, как ими воспользоваться.

В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах, в котором перечислены зарегистрированные кандидаты, все формы голосования и обозначено время его проведения.

Для качественного информирования избирателей члены УИК будут использовать мобильное приложение «ИнформУИК»

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#россия
#подмосковье
#московская область
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Такер Карлсон планирует посетить Сербию и взять интервью у президента Вучича
13 февраля 2024, 15:50

Фото: сайт Кремля

Американский журналист, недавно взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, собирается поехать в Сербию. Там он намеревается встретиться и побеседовать с главой государства Александром Вучичем.
О планах бывшего ведущего телеканала Fox News посетить Белград рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая встретилась с журналистом в Дубае во время Всемирного правительственного саммита, проходящего там с 12 по 14 февраля. В этом мероприятии в столице ОАЭ принимают участие около двадцати глав государств и правительств, 120 правительственных делегаций, представители 85 международных и региональных организаций, передаёт «Коммерсант»

Ана Брнабич рассказала сербским журналистам, что Такер Карлсон с большим уважением отзывался о Сербии и её президенте. Представители СМИ отмечают, что Вучич часто выступает в национальной прессе и на телевидении, а вот в мировых СМИ — крайне редко, да и многие комментарии о нём за пределами страны носят критический характер. Так что интервью с ним американского журналиста было бы для сербского лидера весьма кстати.

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#вучич
#сербия
#журналист
#премьер-министр
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Военэксперт Кошкин раскрыл цели евротура Зеленского
Военэксперт Кошкин: «США засылают Зеленского, чтобы вышибал деньги»
13 февраля 2024, 15:46

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что целью предстоящей поездки президента Украины по странам западной Европы является «собирание денег», в первую очередь.
По его мнению, главной поддержкой здесь выступают США, которые помогают Киеву, так как разрушительные процессы сейчас идут не только на Украине, но и в самих штатах.

«Чтобы это преодолеть, даются рекомендации. Сначала Рише Сунак приехал, потом Жозеп Боррель, должен был ехать Макрон, но он отказался. Тогда они засылают Зеленского, чтобы он поехал по Европе и с одной стороны, вышибал деньги, а с другой — чтобы США вычислили настроения стран», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.

А политолог Юрий Светов объяснил попытки США и Великобритании убедить страны G7 в необходимости учредить должность специального посланника по Украине, у которого будет постоянный доступ к Владимиру Зеленскому, обычной европейской бюрократией.

«Когда они сталкиваются с нерешаемой проблемой, то тут же предлагают учредить комиссию, совет или ввести новую должность», — прокомментировал в беседе с RT Светов.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить столицы ЕС в связи с Мюнхенской конференцией по безопасности, которая состоится на этой неделе.

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#сша
#европа
#страны
#ес
#владимир зеленский
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В США поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США проголосовал за предоставление Украине $60 млрд помощи
13 февраля 2024, 15:37

Фото: istock / rarrarorro

Сенат США проголосовал в поддержку законопроекта о выделении помощи в размере $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню. В проект не входит выделение средства защиту американской границы.

Свои голоса «за» отдали 70 сенатор, 29 - против. Из $95 миллиардов Украина должна получить более $60 миллиардов. Израиль получит около $14 миллиардов.

Теперь документ направлен в контролируемую республиканцами Палату представителей, которая обещала не поддерживать законопроект.

12 февраля спикер нижней палаты законодательного органа республиканец Майк Джонсон заявил, что рассматриваемый в Сенате законопроект не касается «наиболее серьезной проблемы, стоящей перед» США. До этого Джонсон уже называл предложение Сената «заведомо непроходным».

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, США засылают украинского президента Владимира Зеленского, чтобы вышибал деньги Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сша
#израиль
#проект
#украина
#законопроект
#помощь
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Политик Шор: «Никто Германию в Молдову не привезёт»
13 февраля 2024, 15:11

Фото: istockphoto.com/Nabil Kamara

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что нынешние власти Молдавии обещали гражданам уровень жизни, как в Германии, однако не исполнили своих обязательств.
«Вступление в ЕС ведёт за собой целый ряд проблем и дороговизны. Молдова не потянет европейские стандарты. Они хотят обанкротить нашу страну. <…> Никто Германию в Молдову не привезёт. Дорог таких не будет, и €5 тыс. пенсии тоже платить никто не будет», — прокомментировал в беседе с RT Шор.

Кроме того, по его мнению, США уже ищут замену действующему президенты страны Майе Санду.

«США уже подыскивают замену Майе Санду, занимающей пост президента Молдавии. Об этом заявил корреспонденту ТАСС председатель запрещенной в республике партии «Шор» Илан Шор», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала агентства.

Также Илан Шор заявлял, что спасением для Молдавии станет вступление страны в ЕАЭС.

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#молдова
#страны
#политика
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