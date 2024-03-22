Посол России в Токио заявил, что отношения с Японией прошли точку невозврата

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Российско-японские отношения прошли точку невозврата, об этом заявил в интервью РИА Новости посол нашей страны в Токио Николай Ноздрев. По словам дипломата, нынешние контакты двух стран можно охарактеризовать как глубокую заморозку.
«Можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство», — заявил российский посол.Не так давно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжает придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальных проблем и заключение мирного договора. В МИД РФ на это ответили, что из-за враждебной позиции Японии такой диалог в настоящее время невозможен.
Ранее Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией, вследствие ситуации на Украине. Под действие рестрикций, в частности, попали «Калашников», «Алмаз Антей», «Уралвагонзавод», Объединенная судостроительная корпорация, ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК».
Именно Страна восходящего солнца, согласно сообщениям министра финансов Украины Игоря Уманского, стала крупнейшим спонсором Украины начиная с 2024 года. Кроме того, по словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, лишь Токио выделил деньги Киеву в 2024 году.
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Артем Путинцев