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Посол России в Токио заявил, что отношения с Японией прошли точку невозврата

22 марта 2024, 03:58
Фото: iStock/Dilok_Klaisataporn

Фото: iStock/Dilok_Klaisataporn

Российско-японские отношения прошли точку невозврата, об этом заявил в интервью РИА Новости посол нашей страны в Токио Николай Ноздрев. По словам дипломата, нынешние контакты двух стран можно охарактеризовать как глубокую заморозку.
«Можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство», — заявил российский посол.

Не так давно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжает придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальных проблем и заключение мирного договора. В МИД РФ на это ответили, что из-за враждебной позиции Японии такой диалог в настоящее время невозможен.


Представители МИД подчеркнули, что после начала спецоперации в 2022 году Япония проводит в отношении России откровенно враждебный курс. Увеличивается количество антироссийских санкций, в обществе искусственно разжигаются русофобские настроения, наращивается военная активность с участием военнослужащих США и НАТО у восточных границ России, оказывается помощь киевскому режиму. В министерстве иностранных дел указали, что российская сторона в таких условиях не видит возможности для продолжения договора об основах добрососедских отношений.

Ранее Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией, вследствие ситуации на Украине. Под действие рестрикций, в частности, попали «Калашников», «Алмаз Антей», «Уралвагонзавод», Объединенная судостроительная корпорация, ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК».

Именно Страна восходящего солнца, согласно сообщениям министра финансов Украины Игоря Уманского, стала крупнейшим спонсором Украины начиная с 2024 года. Кроме того, по словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, лишь Токио выделил деньги Киеву в 2024 году.

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#япония
#россия
#посол
#отношения
#санкции
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Bloomberg: Китай готовится вторгнуться на Тайвань в 2027 году
22 марта 2024, 02:44

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Наращивание военной мощи Китая достигло самых значительных масштабов со времён Второй мировой войны. Это свидетельствует о том, что Китай движется к своей цели — к 2027 году быть готовым к вторжению на Тайвань, пишет Bloomberg.
По словам адмирала ВМС США Джона Акилино, соответствующие указания дал на встрече с руководством Народно-освободительной армии Китая (НОАК) председатель Китая Си Цзиньпин.

Действия НОАК указывают на то, что она способна уложиться в обозначенные Си Цзиньпином сроки по объединению Тайваня с материковым Китаем силой, если будет отдан соответствующий приказ, добавил адмирал в обращении к комитету палаты представителей по Вооружённым силам Соединенных Штатов.

При этом Китай всё ещё надеется решить тайваньский вопрос без войны, сделал оговорку Алкино.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что попытки недружественных Китаю стран устроить провокации по Тайваню обречены на провал.

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#сша
#владимир путин
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#китай
#мнение
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Лидеры ЕС не смогли достичь консенсуса по вопросу о замороженных активах России
РИА Новости: Лидеры стран Евросоюза не договорились об использовании активов РФ
22 марта 2024, 02:18

Фото: iStock/CatEyePerspective

Лидеры Европейского Союза по итогам завершившегося в Брюсселе саммита не утвердили решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам ряда европейских дипломатических источников, среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для украинской армии. Но против этой идеи выступили ряд стран-членов союза, в частности, Венгрия, Австрия и Словакия.

«Для нас, как страны с нейтральным статусом, важно, чтобы деньги, которые мы одобряем, не были потрачены на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они должны быть инвестированы в восстановление в Украине, и я думаю, что это разумное предложение», — сказал, например, канцлер Австрии Карл Нехаммер ещё до начала брюссельской встречи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединённые Штаты предложили союзникам выпустить облигации на общую сумму в 50 миллиардов долларов с помощью замороженных на Западе российских активов. Это предложение предусматривает объединение заблокированных в странах G7 и Евросоюза активов Центробанка России.

Накануне Украине был отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который рассказал, что программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года. Это отдельная программа помощи, никак не связанная с доходами от замороженных в западных банках активов Российской Федерации. А уже помимо этого Еврокомиссия намерена до 2027 года отправить в помощь Киеву около 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных активов РФ.

Напомним, что с начала конфликта России с Украиной на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро, большая часть из которых хранится в Евросоюзе. Власти ЕС обсуждают возможность использования этих средств, начиная как минимум с осени 2022 года.

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#евросоюз
#россия
#украина
#деньги
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Лидеры ЕС решили начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной
21 марта 2024, 23:58

Фото: iStock/DesignRage

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил на саммите Евросоюза в Брюсселе о том, что лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении в союз Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом Мишель написал в социальной сети Х (бывший Twitter).
«Европейский совет только что решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины. Поздравляем! Ваше место в нашей европейской семье», — написал Мишель, назвав это решение «большим шагом вперёд».

Теперь, по его словам, необходимо продолжать переговоры, дабы «Босния и Герцеговина стабильно развивалась», как того желает её народ.

Что касается переговоров о вступлении в ЕС Украины, то они приостановленыпо крайней мере до лета 2024 года, как пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, сперва необходимо создать базу для обсуждения, которая должна быть готова к выборам в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе еще раз озвучил всю важность и необходимость оказания помощи Украине и подчеркнул, что европейцы не собираются идти умирать за Донбасс.

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#евросоюз
#украина
#политика
#переговоры
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Глава Генштаба Франции подтвердил готовность пойти дальше поставок оружия ВСУ
Глава Генштаба Франции: помощь Запада Украине может пойти дальше поставок оружия
21 марта 2024, 21:45

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Западная помощь Украине «может пойти дальше поставок оружия». Об этом заявил начальник Генштаба Тьерри Буркхард в ходе встречи с главкомом ВС Швеции Микаэлем Байденом, сообщает ТАСС.
Как утверждает Буркхард, Украина не просила об отправке западных военных на территорию страны. Он подчеркнул, что Североатлантическому альянсу нужно быть готовыми «к любому развитию событий». Как считает Буркхард, руководство РФ исходит из факта невозможности переброски военного контингента НАТО на территорию Украины.

Он также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине» и сообщениями об отправке военных пытался поддержать Киев.

Ранее МИД Франции обвинил депутата Госдумы РФ Толстого в попытках запугать Париж. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#нато
#макрон
#киев
#рф
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Клинцевич назвал провокацией вопросы о депортации русскоязычных граждан в Латвии
21 марта 2024, 20:23

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Экс-сенатор и глава «Российского союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич прокомментировал неопределённый ответ министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша о депортации русскоязычных граждан.
Эксперт отметил, что тот факт, что на Западе вообще рассматривают такие вопросы, является провокацией в сторону России. По его мнению, все действия европейских политиков в этом отношении управляются США.

«Это провокация, весь этот русофобский и человеконенавистнический контент — результат деградации западного общества, потери нравственных, духовных, демократических ориентиров. Все направлено только на деструктивные процессы, связанные с людьми, вокруг и внутри России. По их мнению, убрав русских, они создадут трудности для политического руководства РФ», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клинцевич.

Ранее Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата.

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#сша
#эксперт
#ес
#рф
#латвия
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Bloomberg: США хотят выпустить облигации на $50 млрд под залог активов России
21 марта 2024, 20:15

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США предложили странам G7 выпустить облигации на замороженные активы России на сумму не менее 50 миллиардов долларов с целью использовать полученные средства на помощь Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Планируется, что для выпуска гособлигаций будут создана специальная структура, которая в перспективе финансово поможет Украине.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе еще раз озвучил всю важность и необходимость оказания помощи Украине и подчеркнул, что европейцы не собираются идти умирать за Донбасс. Эти слова были продиктованы многократными заявлениями президента франции Макрона об отправке военнослужащих из Европы на Украину.

Украине в среду 20 марта отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро.

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#сша
#облигации
#украина
#киев
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Песков рассказал, общается ли его семья с близкими с Украины
Песков заявил, что его семья общается с близкими с Украины
21 марта 2024, 19:53

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его супруга, фигуристка Татьяна Навка некоторое время не общалась со своими близким с Украины, приводит его слова издание «Аргументы и факты».
Он сообщил, что какое-то время общение не поддерживалось совсем, но потом подруги его жены уехали из Украины в Европу и контакт возобновился.

Спикер Кремля добавил, что Татьяна Навка пытается обходить острые темы при беседе с близкими. Он также добавил, что уверен в том, что постепенно между русскими и украинцами возобновится контакт.

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#песков
#рф
#украина
#общество
#европа
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Орбан поздравил Путина с победой на выборах
Орбан заявил в поздравлении Путину, что рад сотрудничеству России и Венгрии
21 марта 2024, 19:50

Фото: сайт Кремля

После официального объявления результатов президентских выборов в России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил поздравительное письмо Владимиру Путину с его переизбранием.
В этом письме он выразил готовность Венгрии продолжать и углублять сотрудничество с Россией в различных областях, где это возможно. Премьер-министр подчеркнул, что основой для такого сотрудничества является взаимное уважение, что позволяет обеим странам обсуждать важные вопросы даже в сложной геополитической обстановке.

Орбан подтвердил, что Венгрия придерживается позиции мира и убеждена в том, что поддержание диалога — основное условие для скорейшего достижения мира. Он также заверил президента России, что Венгрия готова расширять сотрудничество между двумя странами в областях, не ограниченных международным правом.

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#сотрудничество
#министр
#венгрия
#нато
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В ФРГ предложили организовать раздачу повесток украинским беженцам
21 марта 2024, 19:44

Фото: iStock/photosvit

Властям ФРГ следует помочь Киеву в организации раздаче повесток беженцам, которые находятся сейчас в Германии. Об этом заявил немецкий оппозиционный политик Флориан Хан, пишет ТАСС.
«Выплаты пособий косвенно перечеркивают оборонительные усилия Украины и в нашем понимании не соответствуют таким понятиям, как воинская повинность и защита собственной страны», — сказал он газете Berliner Zeitung.

Политик считает, что пособия по безработице, которые получают украинские беженцы в Германии, косвенно подрывают все усилия Украины по защите страны. Флориан Хан настаивает, что для украинцев призывного возраста, временно проживающих в ФРГ, следует отменить выплату пособий, но организовать раздачу повесток на фронт.

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#германия
#фрг
#мобилизация
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