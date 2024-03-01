Япония внесла в список санкций «Уралвагонзавод» и «Калашников»

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Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией, вследствие ситуации на Украине, передает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на японский кабинет министров.
Под ограничения попали компании «Калашников», «Алмаз Антей«, «Уралвагонзавод», «Ангстрем», «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева Электроника», НПО «Аврора», «Импульс», КБ «Новатор», НПО «Базальт», Объединенная судостроительная корпорация, ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК».
Помимо этого, персональные санкции. предполагающие заморозку активов, были применены к уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирине Агеевой, ее коллеге из Ростовской области Ирине Черкасовой, омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву, представителю Чечни Муслиму Хучиеву и командиру специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замиду Чалаеву.
Ранее Япония, согласно сообщениям министра финансов Украины Игоря Уманского, стала крупнейшим спонсором Украины начиная с 2024 года. Кроме того, по словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, лишь Токио выделил деньги Киеву в 2024 году.
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Помимо этого, персональные санкции. предполагающие заморозку активов, были применены к уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирине Агеевой, ее коллеге из Ростовской области Ирине Черкасовой, омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву, представителю Чечни Муслиму Хучиеву и командиру специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замиду Чалаеву.
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Александр Климов