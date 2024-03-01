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Япония внесла в список санкций «Уралвагонзавод» и «Калашников»

Япония ввела санкции против концернов «Калашников» и «Уралвагонзавод»
01 марта 2024, 04:41
Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией, вследствие ситуации на Украине, передает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на японский кабинет министров.
Под ограничения попали компании «Калашников», «Алмаз Антей«, «Уралвагонзавод», «Ангстрем», «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева Электроника», НПО «Аврора», «Импульс», КБ «Новатор», НПО «Базальт», Объединенная судостроительная корпорация, ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК».

Помимо этого, персональные санкции. предполагающие заморозку активов, были применены к уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирине Агеевой, ее коллеге из Ростовской области Ирине Черкасовой, омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву, представителю Чечни Муслиму Хучиеву и командиру специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замиду Чалаеву.


Ранее Япония, согласно сообщениям министра финансов Украины Игоря Уманского, стала крупнейшим спонсором Украины начиная с 2024 года. Кроме того, по словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, лишь Токио выделил деньги Киеву в 2024 году.

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#россия
#чечня
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В Подмосковье открывается новый строительный гипермаркет
29 февраля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Строительный гипермаркет OBI откроется 5 марта в рабочем посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, это будет уже шестой магазин этой торговой сети, работающий на территории Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Гипермаркет построили на месте парковки мебельного торгового центра «Три кита». Общая площадь двухэтажного здания составляет более 21 тысячи квадратных метров. Благодаря новому гипермаркету в округе появилось более ста новых рабочих мест», — отмечается в сообщении.
В гипермаркете можно будет купить инструменты для строительства и уборки снега, сантехнику, садовый декор, текстиль, хозяйственные товары, оборудование для кухни, мебель и прочее. В магазине можно оформить доставку товаров на дом или самостоятельно забрать товары, заказанные на сайте.

Новый гипермаркет на улице Луговая в районе выезда из Одинцова.

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#экономика
#минсельхозпрод мо
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В Пущино построят новое производство медицинских изделий
29 февраля 2024, 14:13

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Подмосковный производитель медицинского оборудования расширит производство на земле за 1 рубль. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В рамках программы «Земля за 1 рубль» свое производство расширит компания «ДИАКОН-ДС», которая занимается производством медицинских изделий для in vitro.

«Объем инвестиций компании „ДИАКОН-ДС“ в строительство и запуск современного производственного комплекса, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, составит около 600 млн рублей. На новом предприятии планируется создать около 20 рабочих мест для жителей Подмосковья. Завершить строительство и запустить новое производство инвестор планирует в IV квартале 2026 года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что благодаря расширению предприятия будут выпускаться полуавтоматических и автоматических анализаторов для медицинских лабораторий.

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#площадки
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В Подмосковье производится 70% общего объема йогуртов в ЦФО
29 февраля 2024, 12:50

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Мурашов: Мы произвели более 70% от общего объема йогуртов в ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошлый год производство йогуртов в Московской области выросло до 71,5 %

«По данным статистики в Московской области за 2023 год произведено более 340 тыс. тонн йогуртов. Доля этого объема, более 70 %, приходится на производство в ЦФО и составляет более 47 % от общероссийского объема. Мы продолжаем укреплять свою позицию ведущего региона-производителя высококачественных молочных продуктов», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что самые крупные производители Подмосковья находятся в городских округах Дмитровский, Раменский, Истры, Красногорск и Коломна.

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#производство
#владислав мурашов
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#производители
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Автозаводы Санкт-Петербурга потеряли тысячи работников
29 февраля 2024, 11:28

Фото: iStock/pengyou91

Согласно данным Петростата, в 2023 году в Санкт-Петербурге произошёл резкий спад в численности сотрудников, занятых в производстве автотранспортных средств, полуприцепов и прицепов.
Количество работников сократилось, опустившись до отметки в 4 тысячи человек, в то время как в лучшие времена городские предприятия автопрома вместе с поставщиками насчитывали 12 тысяч человек.

Ситуация осложняется ещё и тем, что около половины производителей автодеталей в Петербурге и Ленинградской области покинули рынок. Это связано с западными санкциями, а также приостановкой работы местных автомобильных заводов.

Сейчас на бывшем заводе Nissan действует «Автозавод Санкт-Петербург», который производит легковые автомобили под брендом Xcite. На площадке бывшего завода Toyota в 2024 году планируется запустить производство четырёх моделей автомобилей премиум-класса Aurus. Также завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) готовится к серийному производству автомобилей во втором квартале текущего года. В данный момент руководители автомобильных производств налаживают связи с потенциальными коллегами.

Таким образом, несмотря на текущий спад, есть надежда на возрождение петербургского автопрома в ближайшие годы. Новые производственные мощности должны создать новые рабочие места и поддержать экономику города.

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#автомобили
#рынок
#завод
#производство
#рабочие места
#предприятия
#петербург
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Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки
29 февраля 2024, 10:24

Фото: iStock/ipopba

Продажа валютной выручки продемонстрировала свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, приводит его слова ТАСС.
По его словам, в настоящее время важно обеспечить фондирование импорта. В ходе совещания с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия с компаниями-экспортерами.
По результатам заседания, участники договорились о формате дальнейшей работы по теме экспорта.

Прежде о российской экономике в целом рассказал министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что несмотря на западные рестрикции в отношении России, страна продолжает проводить свою собственную экономическую политику, в том числе макроэкономическую.

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#доходы
#рф
#экономика
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«Умирает много людей»: Экономист объяснил, почему в 2024 году нельзя покупать квартиру
Экономист Зубец объяснил, почему в 2024 году не нужно покупать квартиру
29 февраля 2024, 10:01

Фото: IStock/gopixa

Брать жильё в ипотеку в 2024 году – невыгодный вариант. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, цены на квартиры перестанут расти в ближайшее время.
«С одной стороны понятно, что цены в долгосрочной перспективе будут увеличиваться, так как жильё всегда дорожает. Но при этом надо понять, сможет ли человек в течение длительного времени выплачивать кредит. У нас полно людей, которые взяли ипотеку, а теперь не понимают, как с ней расплатиться, потому что денег нет», — отметил Зубец.
Экономист напомнил, что программа льготной ипотеки закроется в июле этого года. Россиянам будут доступны лишь арктическая, дальневосточная, семейная и рыночная, ставка по которой сегодня достигает 20%. По мнению специалиста, при таких процентах окупить квартиру можно будет ещё не скоро.
«К тому же, в России наблюдается демографический спад. В год умирают сотни тысяч людей, у большинства из них было жилье, которое поступает на продажу, потому что наследники делят наследство. И в этих условиях продолжающегося демографического спада я бы не сильно рассчитывал на рост цен на недвижимость на долгосрочной перспективе, вполне возможно, они будут стагнировать. А рынок новостроек уже сейчас переполнен», — заключил собеседник.
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#жильё
#рынок
#недвижимость
#цены
#ипотека
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В Подмосковье запустили онлайн-сервис для подбора промышленной площадки
29 февраля 2024, 09:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Новый интернет-сервис для бизнеса «Индекс промышленной недвижимости» запустили в Московской области, на этой интернет-площадке предприниматели смогут не только подобрать подходящую площадку для открытия производства и реализации прочих инвестиционных проектов, но и ознакомиться с динамикой цен на коммерческую недвижимость и земельные участки в особых экономических зонах и индустриальных парках региона, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Новый сервис позволит предпринимателю значительно быстрее найти участок или помещение для своего инвестпроекта. Теперь буквально в два клика можно узнать индекс промышленной недвижимости, а потом выбрать подходящий объект на инвестиционной карте Московской области и там же подать заявку на его получение», — пояснила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Статистические данные, представленные на новом сервисе, будут обновляться раз в месяц. При расчёте индекса промышленной недвижимости будут учитываться все значимые показатели, включая площадь, удалённость от МКАД, стоимость газа и прочее.

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#экономика
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#подмосковье
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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В России решили отвязать внутренние цены на товары от мировых
Госдума в I чтении приняла законопроект об отвязке цен в России от общемировых
29 февраля 2024, 09:22

Фото: iStock/Bet_Noire

В России приняли решение отвязать внутренние цена на товары от общемировых индикаторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Госдума в первом чтении приняла соответствующий законопроект. Согласно документу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) теперь не будет учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высокой и низкой цены на товары.

Авторы инициативы убеждены, что эти изменения позволят обеспечить приоритет интересов россиян, поскольку в настоящее время цены в России строятся без учёта ситуации на внутреннем рынке.

Вместе с тем управляющий партнёр Veta Илья Жарский отметил, что в случае, если у рынка отбирают возможность ориентира на мировые цены, тогда должны быть предложены альтернативы для успешного ценообразования. Если же этого сделано не будет, то определить цены в рамках изолированного от всего мира рынка, крайне сложно.

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#цены
#госдума
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#экономика
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Вкладчикам QIWI Банка начали выплачивать страховое возмещение
АСВ будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам QIWI Банка через Уралсиб
29 февраля 2024, 09:09

Фото: iStock/Kenishirotie

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля приступит к выплате страхового возмещения вкладчикам QIWI Банка. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Отмечается, что страховое возмещение клиентам будут выплачиваться через банк «Уралсиб», который будет действовать от лица агентства и за его счёт.

Ранее отмечалось, что все средства заёмщиков банка застрахованы, поэтому россияне смогут вернуть свои деньги. Сама кредитная организация не имеет права самостоятельно выводить средства со счетов клиентов.

Напомним, что 21 февраля Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Причину такой меры, а также последствия закрытия банка в беседе с «Радио 1» назвал экономист Владимир Климанов.

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