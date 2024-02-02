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В бундестаге выдвинули требование Шольцу по России

Депутат бундестага Реттген потребовал передать Украине ракеты Taurus
02 февраля 2024, 10:16
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет Bild.
«Временной фактор играет скорее на стороне Путина и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада», — считает Реттген.

Он считает необходимым удовлетворить требования Киева и предоставить украинским властям крылатые ракеты Taurus. Однако немецкий депутат отметил, что Шольц не согласится пойти на такой шаг и ищет любые оправдания для своего несогласия.


По словам Реттгена, в Социал-демократической партии Германии все уверены , что «Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией».

Напомним, дальность действия ракет Taurus составляет 500 километров. Германия еще ни разу не отправляла Киеву подобное оружие.

16 января стало известно, что Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus в рамках военной помощи. Из 666 депутатов «против» проголосовали 485, «за» лишь 178, 3 – воздержались.

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#шольц
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Захарова назвала причину передачи российской техники Эквадора в США
Захарова: Эквадор под давлением решил передать США российскую технику
02 февраля 2024, 08:38

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Решение Эквадора передать Соединенным Штатам Америки российскую военную технику опрометчиво и принималось под серьезным давлением заинтересованных лиц. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
30 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что государство передаст Вашингтону российскую военную технику несмотря на протест РФ. Речь идет об обмене старого вооружения на новое на сумму 200 миллионов долларов.

Дипломат отметила, что в Москве внимательно ознакомились с заявлением эквадорского президента. Как утверждает Захарова, партнеры РФ в курсе о положении контрактов, которые включают обязательство использовать поставленную технику в заявленных целях и не передавать третьим сторонам без одобрения с российской стороны.

Она также добавила, что если бы это был «металлолом», как утверждают в Эквадоре, то маловероятно, что Штаты предложили бы взамен современное оборудование на достаточно крупную сумму. Захарова выразила надежду на то, что Эквадор отдает себе в этом отчет.

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#мид
#мария захарова
#заявление
#дипломат
#вооружения
#рф
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Власти Молдавии призвали РФ не открывать избирательных участков в Приднестровье
02 февраля 2024, 06:13

Фото: iStock/alexis84

Власти Молдавии не разрешат проведение выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья, заявил телеканалу Jurnal глава парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности страны Игорь Гросу.
«Россия раньше открывала участки в Приднестровье. Но так происходило до нас… Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать», — пригрозил Москве молдавский спикер (цитата от РИА Новости).

Также Гросу добавил, что молдавские власти в ответ могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе.В интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии») президент Молдавии Майя Санду заявила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами

Напомним, что ранее молдавские власти приняли стратегию безопасности страны, согласно которой Россию признали главной угрозой. Президент Молдавии Майя Санду убеждена, что когда жители левобережья Днестра увидят, как улучшается жизнь на правом берегу, то тоже захотят попасть в Евросоюз. По её словам, не исключено, что они хотят этого уже сейчас, но этому мешает Россия.

Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявлял, что страна может стать частью Евросоюза и без Приднестровья. Это произойдёт в том случае, если не удастся решить конфликт. Однако местные СМИ восприняли слова Попеску как отказ от непризнанного Приднестровья. По словам Санду, слова вице-премьера Молдавии не означают отказ, а подразумевают ускорение процесса входа в ЕС.


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#запрет
#молдова
#россия
#выборы
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Флорида отправит в Техас около тысячи нацгвардейцев для оказания помощи
01 февраля 2024, 22:21

Фото: iStock/Im Yeongsik

Флорида отправит на помощь Техасу около тысячи нацгвардейцев, об этом сообщил губернатор штата Рон Десантис.
Десантис сообщил, что нацбатальон отправится в штат Техас в ближайшее время, а присоединятся к ним бойцы из добровольческой гвардии штата Флорида.

«Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда», — заявил Десантис во время общения с журналистами.

Губернатор также добавил, что страна, у которой нет границ, не может считаться суверенной. Он также осудил политику нынешнего президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена.

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#сша
#военные
#граница
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Пашинян: Армения не может сотрудничать с Россией по военным вопросам
01 февраля 2024, 22:11

Фото: kremlin.ru

Армения больше не может сотрудничать с Россией по ключевым вопросам в военной сфере, с таким заявлением выступил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Премьер-министр заявил, что Армении необходимо найти партнёра, с которым можно будет построить военно-оборонные отношения. По его словам, раньше подобного вопроса перед страной не стояло, поскольку главным партнёром Армении в этой сфере была Россия.

«Раньше 95%-97% наших отношений в оборонной сфере приходились на РФ, теперь этого быть не может как по объективным, так и по субъективным причинам», — так Пашинян ответил на вопрос о возможном реформировании Вооружённых сил Армении.

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#армения
#россия
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В Мособлизбиркоме рассказали, кто может стать иностранным наблюдателем
01 февраля 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Граждане зарубежных стран могут вести наблюдение за выборами, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Там пояснили, что для этого они должны получить приглашение главы государства, Федерального Собрания, правительства или ЦИК России.
«Иностранные наблюдатели имеют право встречаться с кандидатами и их представителями; получать доступ к документам, регулирующим избирательный процесс, но не затрагивающим интересы государственной безопасности; наблюдать за голосование; информировать представителей избиркомов о своих наблюдениях, не вмешиваясь в работу комиссий; получать результаты рассмотрения жалоб и обращений», – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что иностранный наблюдатель обязан руководствоваться российским законодательством, постановлениями ЦИК, принципами и нормами международного права; быть беспристрастным, политически нейтральным и уважать национальный суверенитет России; не вмешиваться в избирательную кампанию.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс. избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.

Смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья. Для москвичей голосование будет доступно на портале.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#наблюдатели
#подмосковье
#московская область
#голосование
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«Надо помочь»: Путин пошутил об автопроме Германии
Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром, поэтому надо как-то помочь
01 февраля 2024, 21:45

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин пошутил, предложив как-то помочь разрушающейся немецкой автомобильной промышленности. Об этом он рассказал в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Глава государства побывал в павильоне Сбера, где ему показали привезённый из Санкт-Петербурга памятник первому вкладчику банка Николаю Кристофари. С ним однажды случилась интересная история. Во время путешествия по Германии у мужчины сломались карманные часы, и он зашёл починить их в мастерскую, где работал молодой Карл Бенц. Этот человек впоследствии создал первый автомобиль на двигателе внутреннего сгорания.

Рассказчик в шутку отметил, что немецкий автопром фактически начался с Кристофари и России, поэтому можно открыто заявлять, что РФ является спонсорами и инвесторами.

Путин в ответ сказал, что Германия сейчас активно уничтожает свой автопром, и пошутил, что надо бы её помочь решить эту проблему.

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#владимир путин
#россия
#германия
#автопроизводители
#история
#юмор
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МИД Финляндии сообщил об упразднении департамента России
МИД Финляндии сообщил об упразднении департамента по отношениям с Россией
01 февраля 2024, 21:20

Фото: iStock/naumoid

МИД Финляндии упразднило профильный департамент по отношениям с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что решение об упразднении было принято в рамках структурной реформы МИД. Помимо департамента России, были упразднены ведомства Восточной Европы и Центральной Азии. Теперь, согласно реформе, создаются три региональных департамента: отдел Азии и Океании, евроатлантический отдел и отдел Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Статс-секретарь Юкка Саловаара, отвечающий за реформу, отметил, что благодаря её введению департаменты смогут отражать «геополитическую реальность и внешнеполитические события».

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#финляндия
#россия
#мид
#сотрудничество
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Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа
01 февраля 2024, 21:07

Фото: iStock/Racide

Израиль согласился на прекращение огня на территории сектора Газа, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на МИД Катара.
«Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС», — прокомментировал нынешнюю ситуацию представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари.

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля, сломав пограничный барьер. В тот день были убиты около 1200 израильтян.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи» в секторе Газа.

​Вчера представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил о старте ​разработки плана по созданию суверенного государства ​Палестина.

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#палестина
#хамас
#сектор газа
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«Стоит ли?»: Актёр Бренд напуган провокациями Лондона в отношении Москвы
Актёр Брэнд: Власти готовят британцев к войне с Россией
01 февраля 2024, 20:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Великобритании упорно настраивает своих граждан на войну с Россией, с таким заявлением выступил британский актер Рассел Брэнд в интервью Такеру Карлсону.
«Время от времени ключевые СМИ как бы ненароком предупреждают нас о том, что Великобритании грозит война с Россией, отмечают, что в 2024 году у нас могут вернуть военный призыв. Понимание ситуации должно происходить интуитивно», — прокомментировал ситуацию Брэнд.

Тут же актёр напомнил, что Российская Федерация обладает арсеналом ядерного оружия, и задался вопросом — «а стоит ли вообще провоцировать эту страну на конфликт?».

Брэнд также усомнился в необходимости принимать Украину в состав Североатлантического альянса.

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#великобритания
#россия
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