В бундестаге выдвинули требование Шольцу по России

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Депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет Bild.
«Временной фактор играет скорее на стороне Путина и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада», — считает Реттген.
Он считает необходимым удовлетворить требования Киева и предоставить украинским властям крылатые ракеты Taurus. Однако немецкий депутат отметил, что Шольц не согласится пойти на такой шаг и ищет любые оправдания для своего несогласия.
Напомним, дальность действия ракет Taurus составляет 500 километров. Германия еще ни разу не отправляла Киеву подобное оружие.
16 января стало известно, что Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus в рамках военной помощи. Из 666 депутатов «против» проголосовали 485, «за» лишь 178, 3 – воздержались.
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Элина Позднякова