«Надо помочь»: Путин пошутил об автопроме Германии

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин пошутил, предложив как-то помочь разрушающейся немецкой автомобильной промышленности. Об этом он рассказал в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Глава государства побывал в павильоне Сбера, где ему показали привезённый из Санкт-Петербурга памятник первому вкладчику банка Николаю Кристофари. С ним однажды случилась интересная история. Во время путешествия по Германии у мужчины сломались карманные часы, и он зашёл починить их в мастерскую, где работал молодой Карл Бенц. Этот человек впоследствии создал первый автомобиль на двигателе внутреннего сгорания.
Рассказчик в шутку отметил, что немецкий автопром фактически начался с Кристофари и России, поэтому можно открыто заявлять, что РФ является спонсорами и инвесторами.
Путин в ответ сказал, что Германия сейчас активно уничтожает свой автопром, и пошутил, что надо бы её помочь решить эту проблему.
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Рассказчик в шутку отметил, что немецкий автопром фактически начался с Кристофари и России, поэтому можно открыто заявлять, что РФ является спонсорами и инвесторами.
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Анастасия Чинкова