Захарова сравнила немецкие власти с кинозлодеем Гринчем

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила власти Германии со злодеем из фильма «Гринч - похититель Рождества» за обещание изымать подарки из России. Об этом Захарова заявила во время брифинга.
Напомним, таможня ФРГ предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые поступают в страну из России из-за необходимости соблюдения санкционного режима. Таможня запретила ввозить в страну из РФ вещи и вещества, которые подпадают под санкционные. К таким изделиям относятся: бумага, дерево и продукция из древесины, камни и драгоценные металлы, косметические средства и другие.
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