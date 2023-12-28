Посол Японии прокомментировал передачу США ракет для ЗРК Patriot

Фото: iStock/NKTN
Посол Японии в Москве Акира Муто заявил, что передаваемые США ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы в Украине. Об этом Муто сообщил в рамках встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко.
Ранее сообщалось, что появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» станет проблемой для украинский войск. С помощью модернизированной зенитная система «Панцирь-СМ» российским войскам удастся перехватывать мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели.
Читайте также:
СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой
ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
Екатерина Коршунова