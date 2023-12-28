Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Освобождение Марьинки российскими войсками подорвет доверие западных партнеров к Киеву. Об этом сообщает журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло.
Напомним, 25 декабря Армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов.
Читайте также:
Российские военные полностью освободили Марьинку от ВСУ
Медведев назвал смещение бандеровского режима и разоружение ВСУ целями СВО
СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ
Екатерина Коршунова