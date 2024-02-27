Посол ЮАР в России: 25 государств ожидают присоединения к БРИКС

25 государств ждут присоединения к БРИКС. На октябрьском саммите в российской Казани в объединение вступят новые страны-участники. Об этом заявил в эксклюзивном интервью агентству ТАСС Мзувукиле Джефф Макетука, посол ЮАР в Российской Федерации.