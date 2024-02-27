Посол ЮАР в России: 25 государств ожидают присоединения к БРИКС

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25 государств ждут присоединения к БРИКС. На октябрьском саммите в российской Казани в объединение вступят новые страны-участники. Об этом заявил в эксклюзивном интервью агентству ТАСС Мзувукиле Джефф Макетука, посол ЮАР в Российской Федерации.
Как отмечал на предыдущем саммите БРИКС, состоявшемся в 2023 году в Йоханнесбурге, глава делегации Южной Африки Анил Суклал высказал мнение о том, что все больше развитых стран «тихонечко стучатся в двери БРИКС». Он подчеркнул, что растущий интерес развитых стран к БРИКС является положительным явлением, поскольку страны этого союза не выступают против Запада, и отметил, что участники БРИКС никогда не выражали намерений противостоять интересам какого-либо блока или региона.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объявил, что страны-члены БРИКС собираются уделять особое внимание увеличению использования национальных валют в торговле в рамках этой организации. Он также подчеркнул, что с 1 января 2024 года в состав БРИКС вошли пять новых государств, включая Египет, Саудовскую Аравию, Иран, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что расширенный состав БРИКС готов внести свой вклад в формирование многополярной системы международных отношений, а также способствовать созданию справедливого мирового порядка.
По словам президента России Владимира Путина, к приоритетам работы БРИКС под председательством России в 2024 году относится продвижение взаимодействия в сферах науки, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и иных аспектах. Путин подчеркнул, что в планах провести более 200 мероприятий в разных направлениях. Принимать участие в данных мероприятиях могут представители всех государств, которые намерены сотрудничать с организацией.
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Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что расширенный состав БРИКС готов внести свой вклад в формирование многополярной системы международных отношений, а также способствовать созданию справедливого мирового порядка.
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