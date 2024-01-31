В ЮАР заявили, что все больше развитых стран хотят вступить в БРИКС

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Глава делегации Южной Африки на саммите БРИКС Анил Суклал высказал мнение о том, что все больше развитых стран «тихонечко стучатся в двери БРИКС», сообщает РБК.
Суклал подчеркнул, что растущий интерес развитых стран к БРИКС является положительным явлением, поскольку страны этого союза не выступают против Запада. Он отметил, что участники БРИКС никогда не выражали намерений противостоять интересам какого-либо блока или региона.
Однако глава делегации отказался уточнить, какие именно страны проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, ссылаясь на чувствительность этого вопроса.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объявил, что страны-члены БРИКС собираются уделять особое внимание увеличению использования национальных валют в торговле в рамках этой организации. Он также подчеркнул, что с 1 января 2024 года в состав БРИКС вошли пять новых государств, включая Египет, Саудовскую Аравию, Иран, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что расширенный состав БРИКС готов внести свой вклад в формирование многополярной системы международных отношений, а также способствовать созданию справедливого мирового порядка.
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Однако глава делегации отказался уточнить, какие именно страны проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, ссылаясь на чувствительность этого вопроса.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что расширенный состав БРИКС готов внести свой вклад в формирование многополярной системы международных отношений, а также способствовать созданию справедливого мирового порядка.
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Артем Кузьмин