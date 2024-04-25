Посольство направило ноту в МИД Турции из-за отказов Turkish Airlines россиянам

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Посольство РФ в Турции направило ноту в МИД Турции из-за частых отказов авиакомпании Turkish Airlines гражданам России в посадке на рейсы, которые следуют через Турцию в страны Латинской Америки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Захарова пояснила, что, по данным генконсульства РФ в Стамбуле, отказы авиакомпании Turkish Airlines в посадке на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку россиянам «связаны, в первую очередь, с введенными этими странами правилами въезда на их территорию». Уточняется, что нота российского посольства внимательно изучается турецкой стороной.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Песков подчеркнул, что у Москвы и Анкары «очень конструктивные и дружественные отношения», благодаря ним проблему удастся разрешить.
Напомним, туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий». В самой авиакомпании рассказали, что не хотят оплачивать туристам из РФ обратные билеты в случае депортации из страны.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Песков подчеркнул, что у Москвы и Анкары «очень конструктивные и дружественные отношения», благодаря ним проблему удастся разрешить.
Напомним, туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий». В самой авиакомпании рассказали, что не хотят оплачивать туристам из РФ обратные билеты в случае депортации из страны.
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Екатерина Коршунова