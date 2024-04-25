Посольство направило ноту в МИД Турции из-за отказов Turkish Airlines россиянам

Посольство РФ в Турции направило ноту в МИД Турции из-за частых отказов авиакомпании Turkish Airlines гражданам России в посадке на рейсы, которые следуют через Турцию в страны Латинской Америки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.