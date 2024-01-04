Из московского аэропорта более 13 часов пассажиры не могут вылететь на Шри-Ланку

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Рейс из Москвы на Шри-Ланку задержался на 13 часов в аэропорту Жуковский.
Люди сидят в самолёте, многие пассажиры уже отказываются лететь на отдых.
По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.
Сначала вылет был перенесен по техническим причинам. Пассажиры примерно 12 часов просидели в терминале. Потом была объявлена посадку на рейс.
Но внутри «Боинга 777» не включили отопление, а вылет задержали из-за того, что на борт должны были подняться таможенники, чтобы пересчитать пассажиров.
13 человек уже передумали лететь и покинули самолёт.
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По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.
Но внутри «Боинга 777» не включили отопление, а вылет задержали из-за того, что на борт должны были подняться таможенники, чтобы пересчитать пассажиров.
13 человек уже передумали лететь и покинули самолёт.
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Мария Фирсова