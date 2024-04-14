Радио1
Главная / Новости / Политика/ Посольство РФ выясняет данные о россиянине на борту захваченного Ираном судна

Посольство РФ выясняет данные о россиянине на борту захваченного Ираном судна

Посольство РФ выясняет детали нахождения россиянина на захваченном Ираном судне
14 апреля 2024, 12:58
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Посольство России в Иране заявило о продолжении работы по выяснению обстоятельств пребывания россиянина на захваченном Ираном судне MSC Aries. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале посольства.
«Посольство продолжает активное взаимодействие с местными властями для уточнения всех подробностей нахождения российского гражданина Т.С.Колчанова на борту морского судна "Aries" с целью предоставления необходимой консульской поддержки», — заявили в дипмиссии.
Также посольство поддерживает связь с семьей российского моряка.



По данным агентства РИА Новости, экипаж контейнеровоза до сих пор не обратился к российскому профсоюзу моряков.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Читайте также:

Иран назвал условие для ударов по военным базам США

Иран предупредил о последствиях ответа Израиля на атаку

Иран объяснил атаку на Израиль самообороной
#израиль
#новости
#иран
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы сроки подписания Зеленским ужесточающего закона о мобилизации
Зеленский подпишет новый ужесточающий закон о мобилизации в течение двух недель
14 апреля 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинский президент Владимир Зеленский может подписать принятый Верховной радой законопроект об ужесточении правил мобилизации в течение двух недель. Об этом заявил вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко.
По его словам, в Раду не было внесено каких-либо пояснений либо запросов, которые могли бы заблокировать подписание этого документа. Корниенко считает, что спикер Руслан Стефанчук подпишет закон уже в понедельник, после чего направит его на подпись Зеленскому, передаёт украинское издание «Главком». У того на подписание будет две недели, и он затягивать не будет, сказал вице-спикер Рады.

Основное содержание закона — ужесточение правил и порядка мобилизации, в том числе в части, касающейся уклонения от призыва на воинскую службу. Также будут уточнены категории граждан, подлежащих мобилизации. Изначально предполагалось, что в закон войдут пункты о демобилизации и ротации действующих военных, на чём настаивали солдаты и их родственники, однако непосредственно перед голосованием эти нормы из закона убрали.

Читайте также:

«Украинцы умываются кровью детей»: «Царьград» – о мобилизации несовершеннолетних в ВСУ

Экс-спикер Рады Разумков: украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации

«Мясорубка»: Бразильский журналист метко описал последствия мобилизации на Украине
#закон
#солдаты
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ выразил крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
14 апреля 2024, 13:00

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Москва призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Кроме того, российская сторона выражает крайнюю обеспокоенность в связи с очередной эскалацией военных действий в регионе.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, опубликованном на официальном сайте дипломатического ведомства. В документе указано, что российская сторона неоднократно предупреждала, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, зачастую подогреваемые безответственными провокационными действиями, приведут к росту напряжённости.

Представители российского МИД призвали стороны конфликта к сдержанности и выразили надежду, что государства Ближнего Востока будут решать возникающие проблемы политико-дипломатическими методами. Также отмечена важность того, чтобы этому способствовали конструктивно настроенные члены международного сообщества.

Читайте также:

Иран предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем

Столтенберг обвинил Иран в дестабилизации региона

Иран заявил о запуске ракет и БПЛА по Израилю
#мид
#рф
#конфликт
#кризис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев: У США двуличный подход к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке
14 апреля 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

США используют различные подходы к военным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своём телеграм-канале он объяснил, что такая разница в подходах обусловлена определёнными рисками для Вашингтона накануне выборов. Именно этим объясняется попытка Соединённых Штатов сдержать развитие противостояния между Ираном и Израилем, тогда как человеческие жертвы для них не имеют значения, считает политик.

Медведев подчеркнул, что смерти мирных людей в секторе Газа ухудшают перспективы Джо Байдена на выборах, а конфликт между Ираном и Израилем вносит ещё большую неопределённость.

Гибель же людей в России и на Украине для американских чиновников безразлична, продолжил заместитель председателя Совбеза РФ. Для них чем больше будет потерь с обеих сторон, тем лучше. Для Белого дома это просто «инвестиции», вот они и продолжают «инвестировать», заключил Дмитрий Медведев.

Читайте также:

Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом

Медведев обвинил западных лидеров в соучастии в теракте в «Крокусе»

Медведев прокомментировал возможность признания Украины страной-террористом
#дмитрий медведев
#конфликт
#инвестиции
#гибель
#сво
#рф
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Москва намерена перенести дискуссии по Закавказью из Швейцарии
14 апреля 2024, 11:18

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Москва намерена поднять вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Женевские дискуссии по Закавказью — это международный форум, который призван обеспечить предсказуемость развития ситуации в регионе, а также способствовать поддержанию прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. В них принимают участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ.

После 60-го раунда дискуссий, прошедшего 5 апреля, спикер МИД отметила, что Швейцария неуклонно теряет доверие в качестве посредника в международных делах. По словам Захаровой, в связи с этим российская сторона вынуждена перенести в практическую плоскость вопрос о переносе дискуссий по Закавказью в другую страну, власти которой действительно будут воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата. По словам представителя российского МИД, на эту роль претендуют несколько государств, уже давших согласие предоставить свою территорию для регулярных заседаний.

Читайте также:

«Классические фейк ньюс»: Захарова ответила на слова Японии о ядерной угрозе со стороны РФ

«Папе Римскому общаться с террористами?»: Захарова — о признании РПЦ террористической

Захарова: США покрывают террористов, чтобы отвести подозрения от себя
#сша
#форум
#мид
#ущерб
#оон
#швейцария
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иран назвал условие для ударов по военным базам США
IRNA: Иран заявил, что военные объекты США станут целью в случае помощи Израилю
14 апреля 2024, 11:04

Фото: istockphoto/bbsferrari

Военные базы США станут законной целью иранской армии в том случае, если Вашингтон поможет Израилю в нанесении ответного удара. Такое предупреждение озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, приводит его слова агентство IRNA.
Офицер заявил, что Иран передал свое предупреждение США через посольство Швейцарии.

«Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий сионистского режима», — заявил Багери.
Ранее сообщалось, что генштаб Ирана заявил о завершении военной операции против Израиля, назвав ее результаты успешными. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Иордания станет следующей»: Иран заявил о своих намерениях

«Иран ждут последствия»: ЦАХАЛ пригрозил Тегерану после атаки на Израиль

США попросили Иран не обстреливать американские объекты
#сша
#предупреждение
#конфликт
#операции
#иран
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генштаб Ирана заявил о завершении военной операции против Израиля
14 апреля 2024, 10:40

Фото: iStock/ivanmollov

Глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери заявил, что операция «Правдивое обещание» против Израиля выполнена, сообщает Press TV.
Бакери отметил, что несмотря на завершение операции, вооруженные силы страны будут находиться в состоянии боевой готовности и будут задействованы в случае необходимости.

Прежде о результатах операции Ирана против Израиля высказался командующий Корпусом стражей исламской революции. Он назвал операцию успешной и отметил, что она прошла удачнее, чем ожидалось.

В эфире Press TV Бакери также заявил, что военные базы США станут военной целью Ирана, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля.

Читайте также:

Иран предупредил о последствиях ответа Израиля на атаку

Иран объяснил атаку на Израиль самообороной

«Иордания станет следующей»: Иран заявил о своих намерениях
#сша
#израиль
#военные
#операции
#иран
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Израиле назвали количество выпущенных Ираном беспилотников и ракет
NYT: Иран выпустил по целям в Израиле свыше 300 беспилотников и ракет
14 апреля 2024, 10:09

Фото: istockphoto/magann

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - земля». Об этом сообщили израильские чиновники и военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Большая часть пусков производилась с территории Ирана, однако некоторое количество ракет и дронов запускались из Ирака и Йемена, сообщает The New York Times. По словам официального представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари, основное количество ракет и дронов было перехвачено и уничтожено системами противоракетной обороны за пределами страны.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, являющийся элитным подразделением Вооружённых сил Исламской Республики, заявил, что удары по территории Израиля наносятся в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в сирийском Дамаске в начале апреля.

Читайте также:

Иран объяснил атаку на Израиль самообороной

Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты

Постпредство Ирана в ООН: Ответ Израилю можно считать завершённым
#страны
#иран
#израиль
#ракета
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД России сообщили о потере доверия к Швейцарии
Захарова: Россия предупреждала, что Берн теряет доверие как посредник
14 апреля 2024, 09:46

Фото: сайт МИД РФ

Россия предупредила Швейцарию о том, что страна теряет доверие как международный посредник из-за деструктивной политики Берна. Об этом изданию РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, первое предупреждение было направлено в Берн более года назад. Тогда российская сторона отметила, что продолжение деструктивной политики Швейцарии в отношении РФ чревато утратой доверия к стране.

Дипломат напомнила, что Швейцария охотно присоединилась ко всем пакетам антироссийских санкций, утвержденных ЕС.

Захарова обратила внимание также на тот факт, что власти страны обсуждают разработку механизмов по конфискации российских активов и созыв конференции по Украине, которая по мнению российского МИДа, оторвана от реальности.

Читайте также:

МИД РФ: Лавров решительно осудил удар Израиля по иранскому посольству в Сирии

МИД РФ: группа россиян из 11 человек доставлена из Газы в Россию

В МИД РФ резко высказались о переговорах с США по стратегическим вооружениям
#предупреждение
#мид
#страны
#мид рф
#дипломат
#ес
#швейцария
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали об утонувших украинцах, пытающихся сбежать от призыва в Румынию вплавь
NYT: многие из тысяч украинцев погибают, сбегая от призыва в Румынию вплавь
14 апреля 2024, 09:18

Фото: iStock/Nastco

Украинцы, подпадающие под мобилизацию, пытаются сбежать из страны вплавь, рискуя собственной жизнью. Об этом пишет американское издание The New York Times.
Мужчины призывного возраста пытаются вплавь преодолеть границу с Румынией через реку Тиса. По данным издания, с начала спецоперации на территории Украины, более шести тысяч мужчин переправилось через реку в Румынию, более 20 погибли.

Авторы статьи добавили, что число утонувших может быть в разы больше.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной.

Читайте также:

«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация

Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ

«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине
#мужчины
#мобилизация
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф