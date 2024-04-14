Посольство РФ выясняет данные о россиянине на борту захваченного Ираном судна

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Посольство России в Иране заявило о продолжении работы по выяснению обстоятельств пребывания россиянина на захваченном Ираном судне MSC Aries. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале посольства.
«Посольство продолжает активное взаимодействие с местными властями для уточнения всех подробностей нахождения российского гражданина Т.С.Колчанова на борту морского судна "Aries" с целью предоставления необходимой консульской поддержки», — заявили в дипмиссии.Также посольство поддерживает связь с семьей российского моряка.
По данным агентства РИА Новости, экипаж контейнеровоза до сих пор не обратился к российскому профсоюзу моряков.
13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.
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Артем Кузьмин