Иран объяснил атаку на Израиль самообороной

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Нападение на Израиль является самообороной, заявил Министерство иностранных дел Ирана, сообщает ТАСС.
«ВС Исламской Республики Иран при осуществлении неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, и в ответ на неоднократную военную агрессию осуществили ряд атак на военные базы [Израиля]», – поведали в дипломатическом ведомстве.
Израиль пообещал дать решительный ответ на действия Тегерана. Было подчеркнуто, что ответ Тель-Авива будет решительным и ясным.
Иран уже запустили в направлении Израиля три волны беспилотников и около 150 крылатых ракет.
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Александр Климов