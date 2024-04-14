Иран предупредил о последствиях ответа Израиля на атаку

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед
Бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан в интервью РИА Новости предупредил, что ответ Израиля на теракт в Тегеране может привести к войне в регионе.
«Нынешнее иранское возмездие должно быть концом», – подчеркнул он. В противном случае, по его словам, война будет неизбежна.
Ранее Израиль заявил, что ответит на иранскую атаку «значительным и мощным» образом. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.
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Александр Климов