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Иран предупредил о последствиях ответа Израиля на атаку

Экс-посол Сейед Хоссейн Мусавиан: Нынешнее возмездие должно стать концом
14 апреля 2024, 04:43
Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

Бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан в интервью РИА Новости предупредил, что ответ Израиля на теракт в Тегеране может привести к войне в регионе.


«Нынешнее иранское возмездие должно быть концом», – подчеркнул он. В противном случае, по его словам, война будет неизбежна.

Ранее Израиль заявил, что ответит на иранскую атаку «значительным и мощным» образом. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.

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В Словакии пожелали наладить отношения с Россией
Премьер Фицо: Словакия заинтересована в хороших отношениях
14 апреля 2024, 05:29

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия хочет наладить хорошие отношения с Россией. В интервью RTVS премьер-министр Фицо выразил надежду, что отношения с Москвой станут стандартными после окончания конфликта на Украине.
Премьер-министр отметил, что Словакия уважает усилия Советского Союза по победе над фашизмом и освобождению Чехословакии.

«Мы заинтересованы в хороших и дружеских отношениях», — подчеркнул он..

В то же время премьер-министр добавил, что Братислава хочет нормальных отношений с Киевом, хотя и выступает против военного решения конфликта и не поддерживает членство Украины в НАТО.

Bloomberg ранее сообщал, что Словакия при Фицо стала одной из самых пророссийских стран в Европе. По его словам, такие перемены «оказались драматическим.

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Байден заявил о стремлении защищать Израиль от Ирана
Байден: США намеренны защищать Израиля
14 апреля 2024, 05:12

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выражает решимость обеспечить безопасность Израиля от угроз со стороны Ирана. Об этом он сообщил в социальной сети X.
О намерении США защитить Израиль от Ирана заявил и американские чиновники. Так, американские войска в Ираке и Сирии готовы нанести удар по иранским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), заявили высокопоставленные чиновники. Они подчеркнули, что американские войска находятся наготове, чтобы противостоять любым новым действиям Ирана.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что атака Тегерана на Израиль считается завершенным ответом на удар Израиля по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

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Жителям Израиля разрешили покинуть убежища
Times of Israel: Жителям Израиля разрешили покинуть убежища после атаки Израиля
14 апреля 2024, 04:31

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешило жителям страны покинуть свои убежища после массированной ракетной и беспилотной атаки со стороны Ирана, сообщает Times of Israel.
Гражданским лицам больше не нужно оставаться в защищенных зонах. Однако ограничения на проведение крупномасштабных и образовательных мероприятий остаются в силе.

Вечером, 13 апреля, Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, а также беспилотниками. По словам израильских официальных лиц, по Израилю были запущены сотни беспилотников. Позже стало известно, что другие страны, в том числе Йемен, также приняли участие в атаке на Израиль.

Израиль пообещал «значительный и мощный ответ» на иранскую атаку.

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Украина получила выгоду от обострения на Ближнем Востоке, заявили в США
Экс-полковник Расмуссен: Атака на Израиль выгодна Украине
14 апреля 2024, 04:24

Фото: iStock/JARAMA

Бывший полковник армии США Эрл Расмуссен объяснил, чем обострение ситуации на Ближнем Востоке выгодно Украине. В беседе с РИА Новости Расмуссен заявил, что пакеты помощи США Украине и Израилю находятся в процессе согласования, и недавнее нападение Ирана на Израиль может значительно ускорить принятие этих пакетов.
«Процесс по пакету помощи Украине будет завершен. Не уверен относительно точной суммы или деталей. Во всяком случае, эскалация может ускорить принятие совместного пакета мер, чтобы поддержать Израиль», – высказался собеседник агентства.

Ранее официальные лица США заявили, что американские силы в Ираке и Сирии готовы нанести удар по иранским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Они также заявили, что американские войска «готовы к дальнейшим действиям Ирана».

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#иран
#израиль
#нападение
#сша
#украина
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Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху
Fox News: Байден созвонился с Нетаньяху во время атаки Ирана на Израиль
14 апреля 2024, 04:08

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху после нападения Ирана на еврейское государство, сообщает телеканал Fox News.
«Этот разговор происходит прямо сейчас», – заверил вещатель в своем эфире.

Официально эта информация пока не подтверждена. За несколько минут до этого телеканал сообщил, что лидеры двух стран вскоре проведут телефонный разговор.

Иран атаковал Израиль с помощью беспилотников и баллистических ракет в ночь на воскресенье, 13 апреля. По словам израильских официальных лиц, по Израилю были запущены сотни беспилотников. Позже стало известно, что другие страны, в том числе Йемен, также приняти участие в атаке на Израиль.

Израиль вскоре пообещал «значительный и мощный ответ» на иранскую атаку.

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#джозеф байден
#иран
#израиль
#сша
#нападение
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Иран объяснил атаку на Израиль самообороной
МИД Ирана: Ударя по Израилю обусловлены стремлением к самообороне
14 апреля 2024, 03:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападение на Израиль является самообороной, заявил Министерство иностранных дел Ирана, сообщает ТАСС.
«ВС Исламской Республики Иран при осуществлении неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, и в ответ на неоднократную военную агрессию осуществили ряд атак на военные базы [Израиля]», – поведали в дипломатическом ведомстве.

Израиль пообещал дать решительный ответ на действия Тегерана. Было подчеркнуто, что ответ Тель-Авива будет решительным и ясным.

Иран уже запустили в направлении Израиля три волны беспилотников и около 150 крылатых ракет.

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«Иордания станет следующей»: Иран заявил о своих намерениях
14 апреля 2024, 03:04

Фото: iStock/Golden_Brown

Иран пригрозил напасть на Иорданию, если та «попытается вмешаться» в атаку Тегерана на Израиль. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на информационное агентство Fars.
«Военные силы Ирана внимательно следят за перемещениями в Иордании во время карательной атаки Ирана по Израилю. Если Амман предпримет действия, то станет следующей целью», – заявил источник агентства.

Источник добавил, что Иран направил «необходимые предупреждения» Иордании и другим странам Ближнего Востока в преддверии операции.

Ранее Израиль заявил, что Иран ожидают последствия. Ответ Израиля будет решительным и ясным, объявило правительство страны.

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#атака
#беспилотник
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Повышение выплат бойцам ВСУ является чрезмерной идеей, заявили в Раде
Безуглая: Повышение выплат бойцам ВСУ и семьям погибших – чрезмерная идея
14 апреля 2024, 02:13

Фото: iStock/alfexe

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала увеличение выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и семьям погибших на войне, назвав объявленные суммы «чрезмерными». Об этом она написала в Facebook*.
«Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим еще на 70 тысяч гривен – это о включении «печатного станка». 15 миллионов гривен (более 380 тысяч долларов) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными», – написала она.

По мнению Безуглой, дыра в государственном бюджете будет продолжать расти.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Владимиру Зеленскому удвоить боевое довольствие, чтобы мотивировать армию. Командующий хочет увеличить денежное довольствие со 100 000 гривен (2,6 тысячи долларов США) до 200 000 (5,2 тысячи долларов США).

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Иран предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем
Миссия Ирана в ООН: США не должны вмешиваться в конфликт на ближнем Востоке
14 апреля 2024, 01:46

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Постоянное представительство Ирана при ООН призвало Соединенные Штаты не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем, говорится в заявлении в социальной сети ​X.
В cообщении отмечается, что нападение Тегерана на еврейское государство стало ответом на атаку Израиля на Дамаск.

«Это конфликт между Ираном и преступным режимом Израиля, США должны оставаться в стороне», – подчеркнули в постпредстве.

Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.

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