Посольство России в Чаде проясняет ситуацию с удерживаемыми социологами

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Посольство России в Республике Чад постоянно контактирует с местными властями, чтобы прояснить ситуацию с удерживанием в аэропорту российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее коллеги социологов сообщили агентству, что Шугалея и Суэйфана с 19 сентября без объяснения причин удерживают в аэропорту столицы Чада. В четверг они последний раз вышли на связи и сообщили, что их отказываются пропускать через границу. После этого об их судьбе ничего неизвестно.
Захарова подчеркнула, что посольство держит под контролем эту ситуацию и пытается прояснить все детали произошедшего.
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Анастасия Чинкова